ماگات قرارداد خود را با ولفسبورگ تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماگات 58 ساله مارس سال گذشته برای دومین بار هدایت ولفسبورگ را بر عهده گرفت. وی در نخستین دوره حضور خود در این تیم در فصل 09-2008 به عنوان قهرمانی بوندس لیگا رسید.

بر پایه گزارش ساکرنت، مربی پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ در این فصل با ولفسبورگ هشتم شد. وی گفت: خوشحالم از اینکه ولفسبورگ این فرصت را به من داده تا به صورت بلندمدت در این تیم کار کنم. اکنون باید کار خود را برای پیشرفت تیم ادامه دهیم. می خواهیم تیم ولفسبورگ به عنوان تیمی قدرتمند در بوندس لیگا به بار بنشیند.

دکتر "فرانسیسکو خاویر گارسیا سانز"، رئیس باشگاه ولفسبورگ، از تمدید قرارداد با این مربی ابراز رضایت کرد و گفت: ما به ادامه کار با ماگات اعتقاد داریم و فکر می کنیم در مسیر درستی حرکت می کنیم. ولفسبورگ تحت هدایت این مربی نتایج خوبی گرفته و تمدید قرارداد نشانه اعتماد ماست.

وی افزود: با ماگات هم می توانیم به اهداف کوتاه مدت خود برسیم و هم برای جایگاه اروپایی رقابت های فصل آینده تلاش کنیم. ما سومی لیگ را هدف گرفته ایم.