به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کوهساری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با اشاره به طرح ضیافت که همه ساله در دانشگاه های سراسر کشور برای دانشجویان و اساتید اجرا می شود گفت: این طرح از سال 89 در استان سمنان آغاز شد و امسال نیز طرح مذکور در دو دانشگاه استان سمنان در بخش خواهران و برادران دانشجو اجرا خواهد شد.

وی افزود: امسال نیز دفاتر نهاد رهبری با همکاری صندوق رفاه وزارت علوم این طرح را اجرا خواهند کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان، بودجه تصویبی از سوی وزارت علوم برای اجرای این طرح را 8 میلیارد و 500 میلیون تومان برای 40 هزار دانشجو در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: بر آورد هزینه هر دانشجو در این طرح حدود 200 هزار تومان است که مقرر شده مبلغی توسط صندوق رفاه وزارت علوم، نهاد رهبری و مبلغی کمی هم توسط خود دانشجو پرداخت شود.

کوهساری خاطرنشان کرد: این طرح در ماه مبارک رمضان برگزار می شود و دانشجو با انتخاب 4 واحد درسی بدون حضور در کلاس مواردی چون تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه، اخلاق اسلامی و انقلاب اسلامی را فرا می گیرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: نتایج بسیار خوبی تا کنون از طرح مذکور به دست آمده است.

وی در پایان از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به عنوان تنها دانشگاه منطقه ده که پیشنهاد میزبانی طرح ضیافت را داده است تشکر کرد.

مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز در این جلسه با انتقاد از عدم توجه کافی و لحاظ کردن دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه های فرهنگی گفت: بهتر است در طرح های فرهنگی نقش دانشگاه آزاد اسلامی نیز بیشتر در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام احمد نظری با انتقاد از یکجانبه نگری در برنامه های فرهنگی، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی همواره سعی کرده در بخش های فرهنگی پیش قدم باشد و به عنوان مثال کسب رتبه اول نماز در سطح کشور برای چند سال متوالی نشانگر این امر است.