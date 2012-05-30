مهدی محمدپور به تیم پیکان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور مدافع خوش استیل و قدر فصل گذشته تیم شهرداری تبریز با عقد قراردادی داخلی به تیم فوتبال پیکان پیوست.

محمدپور با اعلام این خبر اظهار داشت: من از چند روز پیش با پیشنهاداتی از تیم های مختلف رو به رو بودم اما نمی خواستم که عجولانه تصمیم بگیرم و از اینرو پس از مطالعه پیشنهاداتم، دیروز سه شنبه با تیم پیکان قرارداد بستم.

وی ادامه داد: قرارداد من با تیم پیکان فعلا داخلی بسته شده اما من این قول را از مدیران باشگاه و همچنین از کادر فنی تیم پیکان گرفته ام که در صورت برطرف شدن مشکل حضور خانواده ام در تهران، تیم پیکان را در لیگ برتر همراهی خواهم کرد.

این مدافع 26 ساله که مورد بی مهری کادر فنی ابتدای فصل گذشته تیم شهرداری قرار گرفت اما در نیم فصل دوم یکی از یاران تاثیرگذار تیمش مطرح شد، با بیان اینکه دو تیم دیگر نیز خواهان جذب وی هستند، تصریح کرد: من از چند روز گذشته با پیشنهادات دو تیم صبای قم و نفت تهران نیز رو به رو بودم اما همانطور که گفتم، شرایط تیم پیکان را خوب ارزیابی کرده ام و این را بگویم که اصلا بحث من در خصوص مسایل مالی نیست چراکه مبلغ پیشنهادی هرسه باشگاه تقریبا یک اندازه بود.

وی افزود: قرارداد من با تیم پیکان دو ساله است اما همانطور که گفتم، من از مسئولان باشگاه پیکان قول گرفته ام که در صورت برطرف نشدن مشکل حضور خانواده ام در تهران، به تیمی دیگر بپیوندم.

مهدی محمدپور یکی از بهترین بازیکنان فوتبال تبریز به لحاظ اخلاقی و فنی است که سابقه حضوری چندین ساله در تیمهای ملی پایه از جمله تیم ملی جوانان و امید کشورمان را دارد.

این مدافع سه فصل قبل در تیم تراکتورسازی تبریز توپ می زد و بعید نیست که در صورت لغو قرارداد با تیم پیکان، دوباره به تیم اول شهر تبریز بپیوندد.