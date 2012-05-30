آلبوم "زاده عشق" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی "زاده عشق" شامل 11 قطعه موسیقی که منتخبی از اشعار امام خمینی (ره) است در هفت دستگاه موسیقی ایرانی و متعلقات آن منتشر شده است.

بخش نخست از این آلبوم با قطعه "صاحب نظر" در آواز ابوعطا آغاز می شود و با قطعاتی چون"بس کن"، "میلاد گل" در دستگاه شور،"خم ابرو" آواز افشاری،"عاشق روی تو" دستگاه افشاری ، "بهار جان" آواز دشتی،"گل رخان" دستگاه ماهور، "زاده عشق" و "رهبر دل" در آواز اصفهان ادامه پیدا می کند.

یکی از ویژگی های این آلبوم نوع سازبندی متفاوت در ارائه قطعات است به این معنا که از قطعه 1 تا 9 این مجموعه با تنظیمی از فرشاد رستمی و با سازهایی چون ویلون، تار، بم تار،تنبک به نوازندگی سید محمد جاسمی وعلی رضا مصدقی، کمانچه آلتو، مرتضی فتحی،نی، آرش صمیمی، سنتور امین امینی و دف عبدالرضا فهیمی منتشر شده است .

قطعه دیگر از این مجموعه"دل آشفته" نام دارد که در دستگاه راست پنجگاه برای ارکستر توسط زنده یاد حسین فرهادپور تنظیم شده است. مهرداد دلنوازی نوازنده بم تار، محمد دلنوازی تار، کامیبز گنجه ای دف، محمود فرهمند تنبک،بهزاد فرهودی "نی"، سعید ثابت سنتور، محمد مقدسی کمانچه از جمله نوازندگاه این قطعه موسیقایی بودند که در بخش دوم از این اثر موسیقایی شنیده می شود.

قسمت پایانی این مجموعه موسیقایی "هوای کوی شیرین" نام دارد که در دستگاه همایون و با شعری از علی معلم در این آلبوم گنجانده است. نوازنده سنتور این بخش سعید ثابت است و احمد انوشه نوازنده نی، حسین بهروزی نیا عود، فیروز برنجان کمانچه، از نوزاندگان این بخش هستند.

لازم به ذکر است رحیم بقائی ، رضا جعفری ، منوچهر ثقفی و مهدی اردستانی از جمله صدابرداران این آلبوم موسیقی بوده اند.