محدودیتهای ترافیکی روزهای 14 و 15 خرداد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراطلاعیه پلیس راه آمده است: با توجه به برگزاری مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و افزایش سفرهای بین شهری و تراکم ترافیک در روزهای 11 تا 16 خرداد و تعطیلات پایان هفته در محورهای مواصلاتی به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور؛ مقررات ویژه ای از سوی پلیس راه از روز چهارشنبه 10 تا روز سه شنبه 16 خردادماه به اجرا گذاشته می شود.

محدودیت و ممنوعیت ترافیکی

تردد موتور سیکلت از ساعت 12ظهر روز چهارشنبه 10 خرداد تا ساعت 24 روز سه شنبه 16 خردادماه در محورهای هراز، فیروزکوه، کرج- چالوس، قزوین- رشت، تهران- سمنان، مشهد، ساوه- همدان و بالعکس ممنوع است.



محور کرج چالوس

تردد انواع تریلر و کامیونها از محور کرج چالوس کماکان از تاریخ 10 تا 16 خرداد نیز ممنوع خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 24 روز پنجشنبه 11 خرداد از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و از ساعت 16:30 تا 24 روز پنجشنبه 11 خرداد، تردد انواع وسایل نقلیه از کرج به سمت مرزن آباد یک طرفه می شود.



تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 24 روز دوشنبه 15 خرداداز کرج به سمت چالوس ممنوع بوده و از ساعت 16:30 تا 2 بامداد روز سه شنبه 16 خردادماه، تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه است.

محور هراز

تردد تمامی تریلرها از این محور کماکان از تاریخ 10 تا16 خردادماه نیز ممنوع است.

تردد کامیونها بجز حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 روزهای چهارشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه مورخ روزهای 10، 12، 13 و 14 خرداد و همچنین از ساعت 6 تا 24 روزهای پنج شنبه و دوشنبه مورخ 11 و 15 خردادماه از محور هراز ممنوع است.

تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 21 روز شنبه 13 تا ساعت 6 روز یکشنبه 14 خرداد از رودهن (انتهای بلوار کریتون) به سمت آمل ممنوع و از ساعت 23 روز شنبه 13 خرداد تا ساعت 6 بامداد روز یکشنبه 14 خرداد تردد وسایل نقلیه از آمل به سمت رودهن (انتهای بلوار کریتون) بصورت یکطرفه است.

تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 13 روز دوشنبه 15 خرداد تا ساعت یک بامداد روز سه شنبه 16 خرداد از رودهن به سمت آمل ممنوع و از ساعت 15 روز دوشنبه(15 خردادماه) الی ساعت 1 بامداد روز سه شنبه 16 خرداد تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک به رودهن (انتهای بلوار کریتون) بصورت یکطرفه می باشد.

محور فیروزکوه



تردد تمامی تریلرها بجز حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 روزهای چهارشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از دهم تا چهاردهم خرداد و همچنین از ساعت 6 تا 24 روزهای پنج شنبه و دوشنبه مورخ 11 و 15 خردادماه از تهران به طرف قائم شهر و بالعکس است.



محور قدیم قزوین- رشت

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا 24 روز چهارشنبه 10 خرداد تاروز سه شنبه 16 خرداد از قزوین به رشت و بالعکس در محور قدیم قزوین ـ رشت ممنوع است و ضمنا تردد این قبیل وسایل نقلیه در آزاد راه قزوین ـ رشت نیز کماکان ممنوع خواهد بود.

محور آستارا ـ اردبیل

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا 24 روز چهارشنبه 10 خرداد تاروز سه شنبه 16 خرداد از آستارا به اردبیل و بالعکس ممنوع است.

محور قم

تردد تمامی وسایل نقلیه سنگین باربری به جز حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 8 روز شنبه 13 خردادتا ساعت 24 روز دوشنبه 15 خرداد از محور قدیم قم- تهران و بالعکس ممنوع بوده و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می توانند از آزاد راه سلفچگان- ساوه یا محور قدیم سلفچگان- ساوه تردد کنند.

وسایل نقلیه باربری از ساعت 8 روز شنبه 13 خرداد تا ساعت 24 روز دوشنبه 15 خرداد که از استانهای جنوبی کشور (هرمزگان- سیستان بلوچستان- کرمان و یزد) بطرف قم در حرکت هستند باید از مسیر (سه راهی نطنز- مورچه خورت- دلیجان- سلفچگان- ساوه- تهران و بالعکس) بعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

حد فاصل حرم مطهر حضرت امام (ره) تا پل حسن آباد در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 13 و 14 خردادماه مسدود می شود. بر این اساس رانندگان وسایل نقلیه که قصد سفر به فرودگاه امام خمینی (ره) یا قم را دارند می توانند از محور آزاد راه تهران ـ ساوه و یا محور قدیم تهران ـ ساوه و نیز محور قدیم تهران ـ قم و بالعکس به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

آزاد راه اصفهان ـ کاشان

تردد کامیونها و تریلرها از ساعت 8 روز شنبه 13 خرداد تا ساعت 24 روز دوشنبه 15 خرداد ماه از اصفهان به سمت کاشان و قم ممنوع است و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه باید از محور قدیم اصفهان ـ دلیجان ـ سلفچگان تردد کنند.

سیستان و بلوچستان

تردد کامیونها و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا 20 روزهای پنج شنبه و دوشنبه مورخ 11 و 15 خرداد از زاهدان به زابل و بلعکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه نیروی انتطامی با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روزی پاسخگوی پرسش‌های هموطنان درباره وضع راه‌های کشور از نظر جوی و ترافیکی، یا امدادرسانی است.