به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با آغاز ایام البیض در ماه رجب شاهد مراسم معنوی اعتکاف در نقاط مختلف کشور هستیم که بنا بر اعلام مسئولان هر سال بر تعداد معتکفین افزوده می شود. این مراسم معنوی دربردارنده مسائل و احکام شرعی خاص خود است.

اینکه خروج معتکف در موارد اضطراری از اعتکاف به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را خبرنگار مهر در استفتایی از دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی جویا شده که در ادامه از نظر می‌گذرد.

پرسش: با توجه به نزدیک شدن به مراسم معنوی اعتکاف ، حکم شرعی معتکفی که برای انجام امور مهم و حیاتی از محل اعتکاف خارج شود چیست؟

پاسخ: موارد فرق می‌کند باید جداگانه پرسیده شود ولی به طور کلی خروج از اعتکاف برای معتکف در روز اول و دوم موجب بطلان و در روز سوم موجب کفاره می‌شود، مگر در موارد خاص.