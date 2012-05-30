شانس دوباره برای قبول نشدگان در کنکور ارشد آزاد

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این چنین امکانی برای داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد وجود نداشت.

وی اظهار داشت: مرکز آزمون دانشگاه آزاد به داوطلبانی که در کنکور ارشد 91 پذیرفته نمی‌شوند برای نخستین بار اجازه خواهد داد که امکان انتخاب رشته و اعلام علاقمندی در مرحله تکمیل ظرفیت داشته باشند.

سجادی مزیت‌های این امر را کاهش ریزش و افزایش بومی گزینی عنوان کرد و گفت: در گذشته در صورتی که داوطلبی در کنکور کارشناسی ارشد و در انتخاب خود پذیرفته نمی شد مرکز آزمون به انتخاب خود داوطلبان را در مرحله تکمیل ظرفیت و در سایر واحدهای دانشگاه آزاد که امکان قبولی داشتند، پذیرش می‌کرد.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد با رقابت 622 هزار و 939 داوطلب در اردیبهشت ماه 91 برگزار شد و نتایج نهایی آن در شهریور ماه اعلام خواهد شد.