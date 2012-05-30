  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

پس از یک شب میزبانی:

مردم دیار امام خمینی(ره) فرزندان روح الله را بدرقه کردند

اراک - خبر گزاری مهر: مردم خطه شهید پرور شهر خمین پس از یک شب میزبانی از شهدای گمنام با آنها وداع کرده و کاروان " فرزندان روح الله در آغوش روح الله" را به سمت محلات بدرقه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 96 شهید گمنام دفاع مقدس صبح چهار شنبه(امروز) با بدرقه مردم شهید پرور و مسوولان شهر خمین از مقابل بیت امام خمینی(ره) به سمت شهرستان محلات حرکت کرد.

کاروان لاله های بی نشان  با استقبال پر شکوه و بی نظیر مردم خمین ظهر سه شنبه وارد خمین شد و با همراهی مردم این خطه یک هزار شهید در مقابل بیت امام خمینی آرام گرفت و پس از برگزاری  نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا و محلف انس با شهدا برگزاری آیین معنوی بدرقه مردم مؤمن و ولایت‌مدارخمین، شهر امام راحل را ترک کردند.

کاروان 96 شهید گمنام تازه تفحص شده از مناطق عملیاتی فاو، خیبر و مجنون امشب میهمان مردم محلات بوده و مراسم شبی با شهدا در جوار حرم شهدای گمنام این شهر برگزار می شود.
 
کاروان شهدا صبح روز یازدهم به سمت دلیجان حرکت کرده و عصر همان روز از استان مرکزی خارج شده و به سمت کاشان حرکت می‌کند.
 
این کاروان در مسیر خود با گذر از استان‌های اصفهان و قم به تهران رسیده و در نهایت در روز 14 خردادماه همزمان با سالروز وفات رهبر کبیر انقلاب در جوار مرقد امام راحل فرزندان روح الله در آغوش روح الله آرام می گیرند.
کد خبر 1615668

