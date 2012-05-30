مردم دیار امام خمینی(ره) فرزندان روح الله را بدرقه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان 96 شهید گمنام دفاع مقدس صبح چهار شنبه(امروز) با بدرقه مردم شهید پرور و مسوولان شهر خمین از مقابل بیت امام خمینی(ره) به سمت شهرستان محلات حرکت کرد.

کاروان لاله های بی نشان با استقبال پر شکوه و بی نظیر مردم خمین ظهر سه شنبه وارد خمین شد و با همراهی مردم این خطه یک هزار شهید در مقابل بیت امام خمینی آرام گرفت و پس از برگزاری نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا و محلف انس با شهدا برگزاری آیین معنوی بدرقه مردم مؤمن و ولایت‌مدارخمین، شهر امام راحل را ترک کردند.

کاروان 96 شهید گمنام تازه تفحص شده از مناطق عملیاتی فاو، خیبر و مجنون امشب میهمان مردم محلات بوده و مراسم شبی با شهدا در جوار حرم شهدای گمنام این شهر برگزار می شود.

کاروان شهدا صبح روز یازدهم به سمت دلیجان حرکت کرده و عصر همان روز از استان مرکزی خارج شده و به سمت کاشان حرکت می‌کند.