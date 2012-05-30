برنامه های شورای هیئتهای مذهبی شیراز برای سالگرد ارتحال امام (ره) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امور فرهنگی شورای هیئات مذهبی شیراز گفت: امسال مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام دارای حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است و می طلبد که همه اقشار جامعه، بخصوص هیئات مذهبی نسبت به برگزاری هرچه با شکوهتر این مراسم تلاش نمایند.

حسین کریمی گفت: یاد حضرت امام(ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی امری ضروری در جامعه اسلامی است و ما باید نسبت به معرفی و شناخت امام راحل این پدیده پر فروغ قرن اقدمات موثر و نافذی انجام دهیم و نسل جوان و نوجوان را با اهداف و منش های آن امام سفر کرده آشنا سازیم.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: ما اگر می خواهیم به وصیت جاودان خمینی کبیر عمل کنیم و تا آخر سر بر خط فرمانش ثابت قدم باشیم و از فتنه ها و دسیسه های دشمن به سلامت عبور کنیم، تنها باید یک راه را انتخاب کنیم و آن پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری است.

عضو شورای هیئتهای مذهبی شیراز بیان کرد: روز 14 و 15 خردادماه را باید همه بشناسیم و بدانیم که پیدایش این حرکت از کجا و برای چه بود و به نسل های آینده این پیام را منتقل کنیم که روحانیت راستین مکتب تشیع، طلایه داران این نهضت بوده و هستند و ما نیز ادامه دهندگان این راهیم.

در ادامه کریمی برنامه های فرهنگی شورای هیئات مذهبی شیراز را در بیست و سومین سالگرد ملکوتی ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را عزیمت تعدادی از هیئتهای مذهبی به مرقد امام (ره)، برگزاری دعای توسل و ختم قرآن، توزیع پوستر امام(ره) و مقام معظم رهبری در بین هیئات مذهبی، سیاه پوش کردن، مساجد، تکایا و هیئات مذهبی، تجمع بزرگ هیئات مذهبی شیراز در روز 14 خرداد در بنای مقدس عباسیه (مسجد ایلخانی) از ساعت هفت الی 9 صبح با مداحی و سخنرانی حاج آقا حدائق، توزیع بروشور زندگانی امام(ره)، برپائی ایستگاه صلواتی، نصب پلاکارد و بنر تبلیغی در سطح شهر را بیان کرد.