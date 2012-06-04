110 اصل آئین حکومت علوی در عهدنامه مالک/ شایسته سالاری و نفی خودشیفتگی

دکتر مصطفی دلشاد تهرانی درمورد توصیه‎های امیرمؤمنان به مالک اشتر درباب حکومت و جایگاه آن در اندیشه سیاسی به خبرنگارمهر گفت: امیر مؤمنان 110 آیین کلی در این عهدنامه دارد که با زیرعنوان‎هایش به 400 نکته می‎رسد. یکی در حوزه مباحث نظری جکومت کردن است. دریافتی که حاکمان از مردم دارند و یکی دیگر قواعد کلی‎ای که در حکومت باید رعایت شود و قواعد ثابتی که اصول حکومت محسوب می‎شوند. بخش دیگری هم روش‏های حکومت کردن است راه حل‎های متغیرها به تناسب اوضاع و احوال و شرایط و زمان و مکان که افراد برای دستیابی به اهداف اتخاذ می‎کنند. روش‏ها باید تابع اصول و برخاسته از مبانی باشد مثل روش‏های کنترل و نظارت یا روش‏های تشویق و تنبیه است.

وی افزود: یکی دیگر از بخشهای این عهدنامه سیاست‎ها یا اقداماتی است که حکومت به منظور تأثیرگذاری بر شرایط و مناسبات و روابط حکومتی اتخاذ می‎کند. مانند بخش‎نامه‎های مالیاتی، حمایت ویژه از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، یک بخشی هم به اخلاق حاکمان پرداخته‏اند و مجموعه بینشها، گرایشها، ارزشها، کنشها و گویشها که سلوک حکومتی برخاسته از آن است. مثل ادبیات زمامداران، رفتارها و روابط و مناسباتشان با هم و با مردم.

این محقق و پژوهشگر حوزه نهج البلاغه اذعان کرد: امام به مالک در اوایل عهدنامه سفارشی دارند که مضمونش به این معنااست؛ زمامداران و حاکمان باید به حافظه تاریخی مردم و اداره شوندگان بی توجه نباشند، زیرا مردم حکومت‏های گوناگونی را دیده‏اند و ظلم و عدالت را چشیده‎اند و خدمتگزاری را درک می‎کنند و می‎فهمند که چه کسی چپاول می‎کند ممکن است چند صباحی آنها را از حقیقت دور نگه داشت، اما در دراز مدت آنها همه چیز را می‎فهمند. گذشته بر حافظه تاریخی جامعه، مردم با عقل و تجربه و فطرتشان عدالت و یا ستم را در وجدان تاریخی‎شان نگه می‎دارند.

مدیرگروه نهج البلاغه دانشگاه علوم و حدیث شهر ری در مورد نامه 31 امیرالمؤمنان به امام حسن(ع) گفت: در این نامه امام به پسرش سفارش می‎کند که بر مردم ستم نکن و بر آنها نیکی کن؛ همانگونه که دوست داری بر تو ستم نشود آنچه که برای خودت دوست نداری برای دیگران هم نپسند.

دلشاد تصریح کرد: امام نکته‎ای در این عهدنامه دارند که واقع بینی در امور را گوشزد می‎کنند اینکه محکومان دیروز حاکمان امروز شده‏اند آیا امروز که قدرت را دردست دارند همان انتقادهایی که به حکوت سابق داشتند از خودشان رفع کرده‏اند یا نه همان انتقادها هم برخودشان روا است. باید امروز که مسیر عدالت ورزی گسترده شده پایبندی خود را به عدالت نشان دهند و ریشه ستم را بخشکانند.

وی افزود: حضرت پذیرش نظارت و انتقاد مردم از حکومت را صحه می‎گذارند و می‎گویند حکومت بدون ناظر و منتقد به ستمگری و ناراستی تمایل پیدا می‎کند.در خطبه 216 نهج البلاغه از مردم می‎خواهند که خود و حکومتش را در همه امور نظارت کنند و از گفتار حق و رای زدن به دادگری خودداری نکنند. زمامداران باید خودشان را جای مردم بگذارند و سختی و تنگدستی مردم را احساس کنند و همانطور که آن را برخود نمی‎پسندند بر مردم هم نپسندند.

این استاد و کارشناس تفسیر نهج البلاغه آئین‏های مختلف نهج البلاغه درباره حکومت و زمامداری را چنین برشمرد: نفی خودشیفتگی زمامداران، پایبندی به عهد و پیمان آنان، شفاف سازی همه امور پیش مردم، نفی سوء استفاده خویشان و نزدیکان از بیت المال، دخالت مستقیم حاکم در صورت ضرر مردم و قوانینی که بر ضرر مردم استفاده می‎شود، جلوگیری از تعدی اقتصادی، شایسته سالاری، و....

دلشاد درپایان یادآورشد: یک مجموعه بی نظیری در این عهدنامه وجود دارد که گامی در مورد عملی سازی و کاربردی کردن و عمل کردن به آنها در جامعه برنداشته‎ایم.