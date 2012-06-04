110 اصل آئین حکومت علوی در عهدنامه مالک/ شایسته سالاری و نفی خودشیفتگی

دکتر مصطفی دلشاد تهرانی درمورد توصیههای امیرمؤمنان به مالک اشتر درباب حکومت و جایگاه آن در اندیشه سیاسی به خبرنگارمهر گفت: امیر مؤمنان 110 آیین کلی در این عهدنامه دارد که با زیرعنوانهایش به 400 نکته میرسد. یکی در حوزه مباحث نظری جکومت کردن است. دریافتی که حاکمان از مردم دارند و یکی دیگر قواعد کلیای که در حکومت باید رعایت شود و قواعد ثابتی که اصول حکومت محسوب میشوند. بخش دیگری هم روشهای حکومت کردن است راه حلهای متغیرها به تناسب اوضاع و احوال و شرایط و زمان و مکان که افراد برای دستیابی به اهداف اتخاذ میکنند. روشها باید تابع اصول و برخاسته از مبانی باشد مثل روشهای کنترل و نظارت یا روشهای تشویق و تنبیه است.
وی افزود: یکی دیگر از بخشهای این عهدنامه سیاستها یا اقداماتی است که حکومت به منظور تأثیرگذاری بر شرایط و مناسبات و روابط حکومتی اتخاذ میکند. مانند بخشنامههای مالیاتی، حمایت ویژه از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، یک بخشی هم به اخلاق حاکمان پرداختهاند و مجموعه بینشها، گرایشها، ارزشها، کنشها و گویشها که سلوک حکومتی برخاسته از آن است. مثل ادبیات زمامداران، رفتارها و روابط و مناسباتشان با هم و با مردم.
این محقق و پژوهشگر حوزه نهج البلاغه اذعان کرد: امام به مالک در اوایل عهدنامه سفارشی دارند که مضمونش به این معنااست؛ زمامداران و حاکمان باید به حافظه تاریخی مردم و اداره شوندگان بی توجه نباشند، زیرا مردم حکومتهای گوناگونی را دیدهاند و ظلم و عدالت را چشیدهاند و خدمتگزاری را درک میکنند و میفهمند که چه کسی چپاول میکند ممکن است چند صباحی آنها را از حقیقت دور نگه داشت، اما در دراز مدت آنها همه چیز را میفهمند. گذشته بر حافظه تاریخی جامعه، مردم با عقل و تجربه و فطرتشان عدالت و یا ستم را در وجدان تاریخیشان نگه میدارند.
مدیرگروه نهج البلاغه دانشگاه علوم و حدیث شهر ری در مورد نامه 31 امیرالمؤمنان به امام حسن(ع) گفت: در این نامه امام به پسرش سفارش میکند که بر مردم ستم نکن و بر آنها نیکی کن؛ همانگونه که دوست داری بر تو ستم نشود آنچه که برای خودت دوست نداری برای دیگران هم نپسند.
دلشاد تصریح کرد: امام نکتهای در این عهدنامه دارند که واقع بینی در امور را گوشزد میکنند اینکه محکومان دیروز حاکمان امروز شدهاند آیا امروز که قدرت را دردست دارند همان انتقادهایی که به حکوت سابق داشتند از خودشان رفع کردهاند یا نه همان انتقادها هم برخودشان روا است. باید امروز که مسیر عدالت ورزی گسترده شده پایبندی خود را به عدالت نشان دهند و ریشه ستم را بخشکانند.
وی افزود: حضرت پذیرش نظارت و انتقاد مردم از حکومت را صحه میگذارند و میگویند حکومت بدون ناظر و منتقد به ستمگری و ناراستی تمایل پیدا میکند.در خطبه 216 نهج البلاغه از مردم میخواهند که خود و حکومتش را در همه امور نظارت کنند و از گفتار حق و رای زدن به دادگری خودداری نکنند. زمامداران باید خودشان را جای مردم بگذارند و سختی و تنگدستی مردم را احساس کنند و همانطور که آن را برخود نمیپسندند بر مردم هم نپسندند.
این استاد و کارشناس تفسیر نهج البلاغه آئینهای مختلف نهج البلاغه درباره حکومت و زمامداری را چنین برشمرد: نفی خودشیفتگی زمامداران، پایبندی به عهد و پیمان آنان، شفاف سازی همه امور پیش مردم، نفی سوء استفاده خویشان و نزدیکان از بیت المال، دخالت مستقیم حاکم در صورت ضرر مردم و قوانینی که بر ضرر مردم استفاده میشود، جلوگیری از تعدی اقتصادی، شایسته سالاری، و....
دلشاد درپایان یادآورشد: یک مجموعه بی نظیری در این عهدنامه وجود دارد که گامی در مورد عملی سازی و کاربردی کردن و عمل کردن به آنها در جامعه برنداشتهایم.
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