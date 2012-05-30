جمعیت پرندگان تخمگذار طرقبه شاندیز 40 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موسوی نژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را به یک بنگاه تجاری تبدیل کرده است.

وی افزود: نوسانات شدید قیمت خوراک دام و تولیدات مرغداران در طی چند ماه گذشته این صنعت را دچار بحران شدید کرده است به طوری که به عنوان مثال شاید بیش از 40 درصد جمعیت طیور تخمگذار این شهرستان طی دو ماه گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: افزایش شدید نرخ گوشت مرغ در ایام ابتدای سال، افزایش بیش از حد قیمت تخم مرغ در روزهای پایانی سال و کاهش شدید آن در طی این ایام مرغداران را دچار سردرگمی کرده و آنان را متحمل زیانهای بسیاری کرده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران و مرغداران طرقبه شاندیز بیان داشت: نوسان سه برابری قیمت تخم مرغ طی 3 ماه گذشته جایی برای برنامه ریزی مرغداران نگذاشته و باعث بروز اختلالاتی در مرغداری ها گشته است.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مشکلات صنعت دام و طیور در کشور انحصار واردات نهاده های مورد نیاز این صنعت در دست چند نفر است که باید این انحصار شکسته و واردات نهاده های دامی از حلقه آنها خارج شود.

موسوی نژاد با بیان اینکه واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صنعت این شرکت را به یک بنگاه تجاری تبدیل کرده است، تاکید کرد: در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی صنعت دام و طیور کشور که بعد از صنعت نفت بزرگترین سرمایه گذاری ملی در آن انجام شده روبه نابودی کشیده شده است.

وی در ادامه گفت: جهاد کشاورزی متولی تولید در کشور است و بایستی تصمیم گیرنده و سیاست گذار از تولید تا سر سفره خانوارها باشد ولی با اعمال این سیاست ها جهاد کشاورزی روبه سیاست پذیرشدن پیش می رود تا اینکه سیاست گذار باشد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی طرقبه شاندیز عنوان داشت: علی رغم نظر کارشناسان ارشد کشاورزی و همچنین وزیر جهاد کشاورزی نرخ گذاری ها و سیاست گذاری در وزارت خانه هایی همچون صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات صورت می پذیرد که هیچ تخصص و تجربه ای در اداره شرکت پشتیبانی امور دام نداشته و ندارد.

موسوی نژاد اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد که با تحریم های اقتصادی شوک اقتصادی به کل کشور وارد شده که صنعت دام و طیور را هم شامل شده است ولی با این وجود می توان با واگذاری مسائل مربوطه به حوزه کشاورزی از تولید تا مصرف به دست جهاد کشاورزی و نظارت بر عملکرد آن سیستم را مدیریت کرد.

وی بیان کرد: در صورتی که از دامداران و مرغداران انتظار داشته باشیم، تولیدات خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند و در غیر این صورت بازداشت و با آنها برخورد شود در اصل آنان را قربانی سیاست های نادرست خود کرده ایم.