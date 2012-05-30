گفتگوهای هسته ای در بغداد به نفع ایران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبکا فایل، موشه یعلون در سخنانی در این باره گفت: نشست بغداد هیچ نتیجه ای نداد جز اینکه به ایران سه هفته دیگر مهلت داده شد تا برنامه هسته ای خود را پیگیری کند.

گفتنی است نشست بغداد با این نتیجه به پایان رسید که طرفین تصمیم گرفتند تا در 18 و 19 ژوئن در مسکو گردهم آیند و گفتگوها را ادامه دهند.

یعلون می گوید: این سه هفته فرصت خوبی است تا ایران به برنامه اتمی نظامی خود ادامه دهد. معاون نخست وزیر اسرائیل افزود: تنها دلخوشی کشورهای غربی، فارغ از هر نتیجه که بدست آید، این است که ببینند ایران به پشت میز مذاکرات آمده است.

اظهارات این مقام اسرائیلی در ادامه نارضایتی دیگر مقام های این رژیم از نشست استانبول بوده است.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ایالات متحده در مذاکرات گروه 1+5 با ایران، بطور مستقیم تحت فشار اسرائیل است.

"وندی شرمن" نماینده آمریکا در نشست بغداد مستقیماً پس از نشست وارد تل آویو شد تا گزارش خود در گفتگو با ایران را به سمع مقام های این رژیم برساند.