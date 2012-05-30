به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پروژه ها در حال احداث و تکمیل مدارک لازمه است.

وی گفت: با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی استان گلستان و وجود سواحل دریای خزر، تالاب‌ها و منابع مختلف آبی در این استان، موضوع گردشگری در مجاورت این جذابیت های طبیعی و تاسیساتی به عنوان یک پتانسیل بالقوه مورد تایید بوده و سرمایه گذاری دراین مناطق می تواند توسعه و رونق گردشگری را دراستان به همراه داشته باشد.

عباسی افزود: مطالعه و برنامه‌ریزی جهت ایجاد مجتمع های گردشگری و مراکز اقامتی و تفریحی و ورزش‌های آبی در حوزه منابع آبی، و به خصوص در سواحل این استان به منظور فراهم نمودن جاذبه‌های اکوتوریسم و گردشگری آبی از جمله ضروریات است.

وی عنوان کرد: دراین راستا زمینه های لازم جهت اجرای 11 پروژه گردشگری ساحلی در این استان فراهم شده و تعدادی از این پروژه ها درحال تکمیل و بعضاً در حال تکمیل مدارک و ارائه پیش طرح توجیهی هستند.



مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: ( خلیج پارتیا) مجتمع اقامتی تفریحی توریستی ورزشی تجاری در بندر ترکمن ، مجتمع اقامتی تفریحی توریستی ورزشی تجاری نگین ترکمن در بندرترکمن ، مجتمع تفریحی توریستی ورزشی آسمانه دریای خزر در بندر ترکمن در بندر ترکمن(روستای قره سو و یموت)، مجتمع اقامتی تفریحی توریستی دهکده گردشگری گلستان در بندرترکمن، از جمله پروژه های در حال اجراست.



عباسی بیان داشت: همچنین مجتمع اقامتی پذیرایی تفریحی توریستی ورزشی ساحلی وگردشگری دریای آرام گلستان در بندر گز (روستای باغوکناره) ، دهکده توریستی ساحلی (اقامتی پذیرایی تجاری تفریحی ورزشی) آرمان طبیعت در اسکله بندرگز نیز از دیگر پروژه های ساحلی است که اجرا می شود.



عباسی ادامه داد: احداث زیر ساختها و ساماندهی سواحل (احداث آلاچیق، سرویس بهداشتی، محوطه سازی، اجرای دیواره سنگی مالون، اسکله ماهیگیری در ساحل بندرترکمن ، احداث زیر ساختها و ساماندهی سواحل (احداث آلاچیق، آسفالت مسیر، احداث اسکله چوبی، برق رسانی در ساحل نوکنده از دیگر طرح هاست.



مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: احداث زیر ساختها و ساماندهی سواحل (احداث آلاچیق،–آسفالت مسیر، برق رسانی، محوطه سازی، احداث سرویسهای بهداشتی، احداث دیواره سنگی، لوله کشی آب، انتقال فاضلاب در بندرگز) که توسط شهرداری های شهرستان های مربوطه با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی اجرا می شوند از دیگر پروژه های ساحلی است که دراین استان درحال اجراست.



وی همچنین یادآور شد: دهکده گردشگری ساحلی و فرا ساحلی در بندرگز که توسط نماینده خطوط کشتیرانی وحمل ونقل بین المللی جاده طلایی(گیتی پسند) اجرا می شود و مجموعه تفریحی توریستی تجاری کاسپین در بندرترکمن که توسط شرکت کائولن پیرامون اجرا می گردد از دیگر این پروژه هاست.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در ادامه میزان سرمایه گذاری در این پروژه های ساحلی را 50 هزار و 661 میلیارد ریال عنوان کرد و تعداد اشتغالزایی در این پروژه های قابل اجرا را 940 نفر برشمرد.



وی در پایان اظهارامیدواری کرد: با بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی این استان، صنعت گردشگری در استان گلستان بیش از پیش رونق و توسعه یافته و شاهد جلب و جذب گردشگران به این ظرفیت‌های بالقوه استان باشیم.