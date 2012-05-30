دیپلماسی وزارت ورزش آنقدر قوی هست که مشکل را حل کند/ جای نگرانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید سجادی در گفتگو با سایت خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: هیچ نامه ای از هیچگونه منبعی یا فدراسیون جهانی به دست ما نرسیده و من تعجب می کنم که چرا چنین نامه ایی فقط باید برای یک رسانه خاص در ایران ارسال شده است.

سجادی گفت: دوستانی که دم از منافع ملی می زنند ای کاش یک مقدار خویشتن دار بودند و عجولانه جابجایی و برکناری خود را به فدراسیون و مجامع جهانی اعلام نمی کردند.



وی افزود: با این وجود دوستانی که شتاب زده چنین نامه ای را در جامعه پخش می کنند بد نیست بگویند از کدام یک از رشته های فدراسیون جهانی آمده چون ما در قایقرانی چند فدراسیون مشخص و چند رشته جدا گانه داریم.



سجادی اضافه کرد: البته این موضوع جای هیچ نگرانی ندارد و حتی اگر سوء تفاهمی هم برای فدراسیون جهانی بوجود آمده باشد بنا به دستور آقای وزیر آنقدر دیپلماسی وزارت ورزش قوی هست که خیلی زود با رایزنی و تفاهم و تعامل آن را حل کنیم.



معاون وزارت ورزش و جوانان در باره سفر وزیر ورزش و جوانان به ترکیه گفت: تیم های ملی که در آستانه مسابقات مهمی قرار دارند نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند و سفر وزیر محترم ورزش به ترکیه برای دیدار با اعضای تیم ملی در همین راستا صورت گرفت.



سجادی ادامه داد: برای وزارت ورزش و جوانان همه تیم ها و همه رشته مهم هستند و اهمیت دارند اما باید قبول کنیم که فوتبال ما در مرحله حساسی قرار گرفته و در آستانه رقابت های مهمی مثل مقدماتی جام جهانی آقای وزیر تشخیص دادند تا برای گفتن یک خدا قوت به کادر فنی و بازیکنان راهی اردوی تیم ملی در ترکیه شوند و اتفاقا این سفر تاثیر بسیار خوبی در روحیه بازیکنان و کادر فنی داشت.



وی در این باره گفت: تیم ملی برای آرامش بیشتر در یکی از بهترین کمپ های منطقه اردوی خوبی برگزار کرده و همزمان با ایران چند تیم ملی دیگر هم در ترکیه حاضرند و به امید خدا بازیکنان با آمادگی و روحیه کاملی که تادارند شروع خوبی در مقدماتی جام جهانی فوتبال خواهند داشت.



نماینده وزیر ورزش و جوانان در تیم ملی فوتبال اظهار داشت: به هر شکلی از تیم ملی فوتبال ایران حمایت خواهیم کرد تا به جام جهانی صعود کند و جلسه ای در زمینه بررسی نیازهای این تیم و اولویت های آن به زودی برگزار می کنیم.



سجادی افزود: در سفری که با وزیر ورزش و جوانان به ترکیه داشتیم و با رییس فدراسیون فوتبال گفتگو کردیم، برنامه ریزی های لازم برای حمایت از تیم ملی صورت گرفت. نیازهای تیم ملی در اولویت قرار گرفته است و قراراست بزودی در این خصوص جلسه ای مشترک با مسوولان فدراسیون فوتبال داشته باشیم.



سجادی بااشاره به پیشنهادعلی کفاشیان برای درنظرگرفتن پاداش ویژه به ملی پوشان فوتبال در صورت صعود به جام جهانی گفت: پیشنهاد بسیار خوبی بود که مورد پسند وزیر ورزش و جوانان نیز قرار گرفت.