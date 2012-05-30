  1. ورزش
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

موناکو در اندیشه به خدمت گرفتن "کلودیو رانیه ری"

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فرانسوی حاکی از آن است که مقامات باشگاه موناکو خواستار به خدمت گرفتن "کلودیو رانیه ری" شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رانیه ری که فصل ناموفقی را در اینتر میلان پشت سر گذاشته  مورد توجه باشگاه موناکوی فرانسه واقع شده است. مسئولان تیم فرانسوی در نظر دارند با هدایت این مربی ایتالیایی جواز حضور در لیگ یک فرانسه را به دست بیاورند.

رانیه ری آخرین بار با والنسیا در دیدار پایانی جام حذفی اسپانیا در سال 1999 موفق به کسب عنوان قهرمانی شد اما وی رکورد خوبی در خصوص ارتقای تیم ها به  دسته برتر دارد.

موناکو در فصل 12-2011 در رده هشتم لیگ دوی فرانسه قرار گرفت و فصل فاجعه آمیزی را پشت سر گذاشت.

بر پایه گزارش ساکرنت، رانیه ری از سوی تیم وست برومویچ آلبیون هم مورد توجه واقع شده است.

