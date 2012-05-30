  1. بین الملل
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

2دیپلمات‌آمریکایی‌خواستارشدند؛

اجرای "گزینه نیکسون" در برابر ایران/ آمریکابا ایران تماس مستقیم داشته باشد

دو دیپلمات آمریکایی از این کشور خواستند تا گزینه ای که ریچارد نیکسون در برابر چین برای حل اختلافات پکن- واشنگتن بکار برد، در برابر ایران نیز بکار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلیام لاورز سفیر سابق آمریکا در چکسلواکی و ونزوئلا و رئیس انجمن سازمان ملل متحد از 1999 تا 2009 و توماس پیکرینگ معاون وزیر خارجه آمریکا برای امور سیاسی در دولت بیل کلینتون و سفیر آمریکا در روسیه، اسرائیل، اردن و سازمان ملل در مقاله ای که در "مسکو تایمز چاپ کردند خواستار تماس های مستقیم آمریکا با ایران شدند.

این دو نویسنده با اشاره به اختلافات آمریکا با دیگر کشورها در گذشته خواهان آن شدند تا کاخ سفید برای حل اختلاف با ایران از شیوه ای که ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده استفاده کرد، بهره برداری کند.

گفتنی است ریچارد نیکسون در دهه 1960 از پاکستان با هواپیما وارد چین شد تا به اختلافات کشورش با پکن خاتمه بدهد. در آن زمان بسیاری از محافل قدرت در آمریکا مخالف این اقدام بودند اما تلاش وی در این زمینه بسیاری از مشکلات را در روابط دو جانبه حل کرد. شیوه های مشابهی نیز آمریکا با شوروی در پیش گرفته بود.

به باور این دو دیپلمات گفتگوها با ایران نیازمند مفاهیم، موضوعات و چارچوب و شکل جدید است و بدون مذاکرات مستقیم آمریکا با ایران، نمی‌توان دوره جدیدی در حل اختلافات بوجود آورد و به نظر نمی رسد که مذاکره آمریکا با ایران در قالب 1+5 بتواند خود بخود به راه حلی منجر شود و برای اینکه واشنگتن آسان تر بتواند با تهران به توافق برسد باید به فضای  مذاکرات شکل جدیدی بدهد.
 
این دو دیپلمات می گویند: آمریکا باید به گفتگوهای دو جانبه تاکید کند اما حتی اگر گفتگوهای دو جانبه ای هم بین دوطرف بوجود نیاید شکل مذاکرات فعلی نمی تواند راهکشا باشد و باید به آن  شکل جدیدی داده شود.
