کردستان گنجینه ای از یادگاریهای مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری اردوی راهیان نور عمری بیش از دو دهه دارد، اولین بار در نیمه دوم دهه 70 بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد جمعی از دانشجویان خود را در قالب اردوهایی در ایام عید نوروز به جبهه های جنوب و غرب عازم کرد تا بتوانند از نزدیک با رشادت های رزمندگان اسلامی در هشت ساله جنگ حق علیه باطل آشنا شوند.

در اوایل دهه 80 اردوی دانشجویی دیگر مراکز عالی به جنوب آغاز شد و نیاز به ساماندهی و احداث تشکیلاتی از سوی بسیج دانشگاه ها ایجاد شد و با نام اردوی "راهیان نور" پس از دانشجویان به ترتیب در بسیج مساجد، ادارات، دانش آموزی و خانواده آنها عازم این سفر معنوی شدند.

اعزام و مسافرت همه ساله شمار زیادی از مردم سراسر کشور برای زیارت محل شهادت رزمندگان اسلام در نوروز و سایر ایام سال به مناطق جنوب کشور ساخت و ساماندهی یادمان شهدا را مورد توجه دستگاه های اجرای استانی و کشوری قرار داد و ایجاد زیرساخت های لازم در مناطق میزبان نیز مورد توجه سیاست گذاران و متولیان این حوزه قرار گرفت.

کردستان نیز به دلیل هم مرز بودن و همسایگی با کشور عراق در دوران هشت ساله دفاع مقدس از توطئه و حملات زمینی، شیمیایی و ترفندهای مختلف حضور گروهک های منافق بی نصیب نبوده است و رزمندگان، زنان و کودکان بی دفاع، شیرمردان دلیر، سرداران و فرماندهان جنگی سراسر خاک ایران اسلامی که در این استان طعمه زیاده خواهی بعث، صدام و جنگ جهانی استعمار علیه مردمان این خاک شدند و هر نقطه از این استان یادمان رشادت های دوران هشت سال دفاع مقدس است.

کردستان فرهنگی ظرفیت لازم برای میزبانی از کاروان های راهیان نور را دارد

نماینده رئیس جمهور در ستاد راهیان نور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت های پذیرش اردوی راهیان نور در استان کردستان گفت: کردستان علاوه بر ویژگی ها و ظرفیت های خاصی که در حوزه اردوهای راهیان نور دارد یک استان فرهنگی است و در کنار برگزاری اردوهای راهیان نور توانمندی ارزشمند در معرفی کردستان به مردم سایر نقاط کشور را دارد.

سید جمال علی حسینی در زمینه تبدیل کردستان به مقر اردوی راهیان نور اظهار داشت: دولت در راستای تبدیل کردستان به این مهم آمادگی لازم برای مشارکت و حضور بیشتر در بخش توسعه یادبودها و مکان اسکان زائران در حوزه اعتبارات بیشتر به کردستان اعلام آمادگی می کند.

میزبانی کردستان از 35 هزار زائر راهیان نور در سال 90

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان نیز با بیان اینکه استان کردستان سالانه هزاران زائر دانش آموز، دانشجو و افراد خواهان برای حضور در اردوی راهیان نور به جنوب کشور اعزام می کند، افزود: در سال 90 استان فرهنگی کردستان میزبان 35 هزار زائر راهیان نور به جبهه های مقدس جنگ حق علیه باطل در این استان بود که امکان میزبانی از زائران راهیان نور در این استان برای سال جاری به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است.

ابراهیم حسینی با اشاره به اینکه استقبال خوب سراسر کشور از حضور در یادمان های دفاع مقدس در کردستان در حال افزایش است، اعلام کرد: ارائه و اجرای شدن طرح دهکده بسیج در کنار دریاچه زریوار با محوریت راهیان نور توسط سپاه در حال اجرا و بررسی است و این طرح مناسب و در شان زائران راهیان نور احداث می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسیرهای عبور کاروان های راهیان نور دارای فضاسازی نامناسب است، اظهار داشت: مسیرهای منتهی به یادمان ها و مکان عملیات ها نیازمند حرکت سازنده و ساماندهی مناسب در آسفالت شدن این مسیرها است و انتظار می رود که با همت مسئولان استانی و کشوری این زیرساخت ها ایجاد و تقویت شود.

حسینی با اشاره به اینکه مریوان بزرگ ترین اردوگاه راهیان نور استان کردستان و مسیر بوالحسن در بانه پرترددترین مسیر این حرکت فرهنگی است، گفت: ساخت محل های اسکان در شهرهای مریوان، بانه، سقز، صلوات آباد و چندین یادمان در مناطق سیرانبند، قلعه جی، والفجر 10 و نیز چندین یادمان دیگر در استان و تعمیر مسیر آنها و یا ساخت مسیر نو در استان در حال اجرا است.

1000 نقطه یادمانی دفاع مقدس در کردستان شناسایی شد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان با اشاره به شناسایی هزار نقطه یادمانی دوران دفاع مقدس در استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر هزار نقطه یادمانی از رشادت ها و دلیرمردی های دوران هشت سال دفاع مقدس در استان کردستان شناسایی شده است که باید با افزایش اعتبارات مورد نیاز این مناطق را ساماندهی و مورد استفاده بهتر قرار داد.

داوود مهاجر بیان کرد: حمایت مرکزی از توسعه مکان های راهیان نور زمینه های ارتقاء و افزایش شمار کاروان های راهیان نور به استان را فراهم می کند و به همین دلیل لازم است که در این بخش پیگیری های بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: برخی از این یادمان ها در مسیرهای صعب العبور واقع شده اند که باید برای رسیدن به انجا مسیرهای ماشین رو احداث و یا برخی از مسیرهای منتهی به آنها را آسفالت مجدد کرد.

تقویت زیرساخت های پذیرش راهیان نور نیازمند اعتبارات کشوری است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت زیرساخت ها برای پذیرش اردوهای راهیان نور اظهار داشت: وضعیت عمومی و زیرساخت یادمان های شهدا در استان کردستان نامناسب است که مکان یادبودها نیازمند توجه و جذب اعتبار در بخش کلان کشوری است.

موسی مرادیانی با اشاره به اینکه وضعیت اسکان راهیان نور در استان کردستان رضایت بخش نیست، افزود: با وجود کمبودها استان کردستان تاکنون میزبان خوبی بوده است و تمام توانایی خود را در گسترش و بازسازی یادبودها به کار برده است ولی این امکانات کافی نیست و باید برای افزایش و تقویت آنها برنامه ریزی کرد.

وی توسعه مراکز و بازسازی مسیرهای منتهی توسط بازدیدکنندگان راهیان نور به مسیر یادبودها را لازم دانست و گفت: فراهم کردن مسیر آرام و مناسب برای پذیرایی خوب از زائران راهیان نور تا رسیدن به یادبودها نیاز مشهد شهدای غرب کشور است.

استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیای کوهستانی از جاده های بسیار نامناسب و غیراستاندار در مسیرهای بیرون شهری برخوردار است و همین امر رسیدن در مسیری مناسب در یادمان های شهدا را غیرممکن کرده است و به همین دلیل به نظر می رسد که تقویت این بخش به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی در راستای توسعه اردوهای راهیان نور در استان کردستان است.

ساخت و بازسازی مجدد مسیرهای منتهی به یادمان ها در استان کردستان علاوه بر افزایش تعداد هر ساله زائران در کاهش تصادفات احتمالی در جاده های استان کردستان نیز موثر است و به نظر می رسد که این مشکل را باید در جذب اعتبارات ملی مورد پیگیری قرار داد تا کردستان در راستای پذیرش راهیان نوب بتواند علاوه بر تقویت و ایجاد فضای معنوی در کشور، زمینه را برای معرفی خود و تلاش برای توسعه اقتصادی بیشتر فراهم کند.

