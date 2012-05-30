روشهای اختلاس کنندگان برای دریافت خسارت/ کمک 10 میلیاردی آقای خاص

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه پنجم دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه قاضی مدیر خراسانی از نماینده دادستان خواست در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضیح دهد.

قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان نیز پس از حضور در جایگاه گفت: در جلسه دفاعیات آقای "ج. الف"، آقایان "د. س" و "ب. ک" به عنوان مطلع به جای توضیح درباره سئوالات مطرح شده به دفاع از خود پرداختند. آقای "د.س" مدعی شد کپی پشت نویسی برخی چک ها مربوط به خود چک نبوده است که در این زمینه باید توضیح دهم در شبکه اختلاس چک ها و شماره خودروهای زیان دیده در پلیس راهور بررسی و مشخص شد متهمان به 3 شیوه دریافت خسارت می کنند. خودروهایی که در سیستم راهور استعلام شد یا وجود خارجی نداشتند یا بررسی ها نشان داد نوع خودرو با شماره پلاک درج شده در آن متفاوت است. مثلا آنها در پرونده می نوشتند پژو اما استعلام نشان می داد خودرو وانت بوده است. همچنین تعدادی شماره خودرو به صورت قرضی در اختیار آنها بود که بعد از استعلام مشخص شد مربوط به ادارات و نهادها می باشد.

وی افزود: در شعبه فاطمی پرونده های فنی موجود نبود به همین خاطر به حسابداری مراجعه و بررسی ها نشان داد این افراد از پلاک خودروهای مدل پایین استفاده و برای کسب خسارت میلیونی نوع خودرو را از ماشین های گرانقیمت اعلام می کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: ادعای دیگر آقای "د.س" این بود که از چک ها و کپی ها برای متهم کردن آنها سوء استفاده شده است. در این زمینه از سازمان بازرسی درخواست کردم تمام مدارک را ارائه دهد که در حال حاضر مدارک لازم را در اختیار داریم. حالا آقای "د.س" بیاید ادعای خود را ثابت کند.

رئیس دادگاه سپس از متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد که او در دفاعیاتش گفت: آیا شماره روی چک در پشت آن نیز درج می شود؟ کپی چک ها را آقای "و" از بانک گرفته است. او خودش نیز متهم پرونده می باشد و زمانی که پول مغازه را به او ندادم مرا تهدید کرد. چرا دو فقره چکی که مربوط به مدیران قبلی بود به گردن ما انداختند؟

در ادامه دادگاه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه گفت: بر اساس اسناد موجود متهمان این پرونده برای اختلاس پرونده های مرده در شرکت بیمه را دوباره زنده کرده و چک های جدید صادر می کردند.

در ادامه "د.س" در واکنش به اظهارات نماینده سازمان بازرسی گفت: دسته چک دست من بود و به راحتی می توانستم چک صادر کنم نیازی هم به جعل کروکی نداشتیم. من چک ها را همینطور می نوشتم و بعد آن را در دستگاه پاک می کردم. نیاز به دریافت خسارت های 700 هزار تومانی نداشتم. چک های من بین 4 تا 7 میلیون تومان بوده است و با آقای "ب.ک" این کار را انجام می دادیم.

نماینده دادستان: ارتکاب جرم امری ناهنجار است پس در دل امر ناهنجار به دنبال منطق نگردید زیرا نیست. اگر دنبال منطق بودید الان به عنوان متهم اینجا نبودید. شما در دادگاه سال 89 گفته اید از "ج. الف" می ترسیدم الان و در آینده هم خواهم ترسید اما در دادگاه امسال ادعا کردید نقش "ج.الف" در حد نقد کردن چک ها بوده است. علت این تناقض گویی و با صداقت نقش "ج.الف" را اعلام کنید؟

متهم: در شعبه فاطمی چک های منتسب به "ج. الف" کمتر از یک میلیون تومان بوده است که درست و غلط آن مربوط به خودش است. مبلغ های ما بالای 5 میلیون تومان بود. الان هم می گویم که از او می ترسم انسانی که صراحتا می گوید 10 میلیارد تومان به آقای ایکس دادم ترس ندارد؟ من وقتی متوجه همکاری "ج. الف" با آقای "ح. ن" شدم به موضوع اعتراض کردم و سپس "ج. الف" را کنار گذاشتیم. 34 فقره چک به ارزش 800 میلیون تومان به او دادیم که شاید وی با پول ما بزرگ شده است. الان هم ما و منتسبانمان در نقد کردن چک ها به اندازه او نمی رسیم.