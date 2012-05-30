  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

امیدوار رضایی عنوان کرد:

اختصاص اعتبار 5 میلیارد تومانی برای فعالیت فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی

اختصاص اعتبار 5 میلیارد تومانی برای فعالیت فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی

امیدوار رضایی - عضو هیات رئیسه مجلس هشتم گفت: 5 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بودجه 91 تصوبب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی با اعلام این خبر افزود: برای نخستین بار مبلغ 5 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و حوزه سلامت در بودجه 91 تصویب شده است.

وی افزود: در مجموع 600 میلیارد تومان برای مقاوم سازی دانشگاه های کشور اعتبار مصوب شده است که بخشی از این رقم مختص دانشگاه های علوم پزشکی است و وزارت بهداشت باید پیگیر دریافت این بودجه باشد.

رضایی یادآور شد: طبق قانون مجلس بیمه ها باید 60 درصد مطالبات بیمارستانی را ظرف دو هفته بپردازند و اگر این کار را انجام ندهند تاخیرات را باید با 15 درصد سود بازپرداخت کنند.

وی گفت: بیمه های خدمات درمانی باید معتادان و بیماران روانی را رایگان درمان کنند زیرا هزینه رایگان این بیماران از 300 میلیارد تومانی که برای بیمه ایرانیان در بودجه لحاظ شده است تامین می شود.

کد خبر 1615717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها