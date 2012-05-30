اختصاص اعتبار 5 میلیارد تومانی برای فعالیت فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی با اعلام این خبر افزود: برای نخستین بار مبلغ 5 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و حوزه سلامت در بودجه 91 تصویب شده است.

وی افزود: در مجموع 600 میلیارد تومان برای مقاوم سازی دانشگاه های کشور اعتبار مصوب شده است که بخشی از این رقم مختص دانشگاه های علوم پزشکی است و وزارت بهداشت باید پیگیر دریافت این بودجه باشد.

رضایی یادآور شد: طبق قانون مجلس بیمه ها باید 60 درصد مطالبات بیمارستانی را ظرف دو هفته بپردازند و اگر این کار را انجام ندهند تاخیرات را باید با 15 درصد سود بازپرداخت کنند.

وی گفت: بیمه های خدمات درمانی باید معتادان و بیماران روانی را رایگان درمان کنند زیرا هزینه رایگان این بیماران از 300 میلیارد تومانی که برای بیمه ایرانیان در بودجه لحاظ شده است تامین می شود.