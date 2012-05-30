رسته های صنفی ابرکوه به 205 رسید

سید مسعود میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیون نظارت شهرستان در جلسات سال پیش خود ایجاد پنج رسته صنفی شامل تایپ و تکثیر،تعویض و تعمیر اگزوز، آپاراتی، خرده فروشی تصفیه آب و آشپزخانه را به تصویب رساند.

وی با اشاره به اینکه سال پیش 9 جلسه کمیسیون نظارت به منظور رفع مشکلات صنفی اصناف ابرکوه تشکیل شده است، افزود: جلوگیری از پلمپ واحدهای صنفی کانون تبلیغاتی تا اطلاع ثانوی و تا تعیین تکلیف قطعی، درج نشان دقیق واحد صنفی در پروانه کسب همچنین تصویب تراز نامه مالی سال 89 تعدادی از این مصوبات بود.

میرحسینی از واگذاری صدور پروانه کسب تاکسی تلفنی ها و اتومبیل های کرایه از شهرداری به اتحادیه صنفی مربوطه نیز خبر داد.