۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

رسته های صنفی ابرکوه به 205 رسید

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت ابرکوه گفت: با موافقت کمیسیون نظارت شهرستان و با افزایش پنج رسته صنفی، این رسته ها به عدد 205 رسید.

سید مسعود میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیون نظارت شهرستان در جلسات سال پیش خود ایجاد پنج رسته صنفی شامل تایپ و تکثیر،تعویض و تعمیر اگزوز، آپاراتی، خرده فروشی تصفیه آب و آشپزخانه را به تصویب رساند.

وی با اشاره به اینکه سال پیش 9 جلسه کمیسیون نظارت به منظور رفع مشکلات صنفی اصناف ابرکوه تشکیل شده است، افزود: جلوگیری از پلمپ واحدهای صنفی کانون تبلیغاتی تا اطلاع ثانوی و تا تعیین تکلیف قطعی، درج نشان دقیق واحد صنفی در پروانه کسب همچنین تصویب تراز نامه مالی سال 89 تعدادی از این مصوبات بود.

میرحسینی از واگذاری صدور پروانه کسب تاکسی تلفنی ها و اتومبیل های کرایه از شهرداری به اتحادیه صنفی مربوطه نیز خبر داد.

