برنامه ریزی برای بهره برداری مناسب از اوقات فراغت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده صبح امروز چهارشنبه در نشست اعضای کارگروه فرهنگی اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به ادغام دو سازمان جوانان و تربیت بدنی، ناهماهنگی هایی در زمینه چگونگی بهره برداری مناسب از اوقات فراغت دیده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود: سردرگمی های ایجاد شده باید با احساس مسئولیت دستگاه های مسئول به سرعت مورد حل و فصل قرار گیرند.

وی با اشاره به اعتبارات حوزه فرهنگ در استان، افزود: هر مجموعه اداری باید طی سال جاری به تناسب اعتبار تخصیص یافته و متناسب با وظایف محوله برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اقدامات لازم را انجام دهند.

آژیده همچنین به برگزاری سومین همایش بین المللی بازرگانان جاده ابریشم در سوم و چهارم تیر در تبریز اشاره و اضافه کرد: علاوه بر برنامه های پیش بینی شده، باید فضاسازی شهر متناسب با نقش کلیدی ایران و تبریز در جاده ابریشم باشد.

وی افزود: باید کتب، پایان نامه ها و اسناد مربوط به جاده ابریشم به همراه ترجمه کتاب های خارجی موجود در این زمینه در معرض دید عموم قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود: استان برای برگزاری این همایش معتبر بین المللی آماده است و همه برنامه های تعریف شده با نظم و انضباط خاصی محقق می شود.