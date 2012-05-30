"کاوشگر 5" تیرماه پرتاب می شود/ آخرین وضعیت پرتاب ماهواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضلی پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاح سامانه ستاره یاب ملی ایران در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص ماهواره فجر گفت: ماهواره فجر در حال تکمیل شدن است که در آینده نزدیک به فضا پرتاب می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران در خصوص ادعای برخی مسئولان در زمینه پرتاب ماهواره فجر در خردادماه توضیح داد: فعالیت‌های فضایی معمولاً با تاخیر اجرایی می‌شود به گونه‌‌ای که اخیراً ناسا در پرتاب ماهواره دراگون بر روی سکو دچار مشکل شدند که پرتاب این ماهواره با یک ماه تاخیر صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این گونه اتفاقات برای پروژه‌های فضایی کشور نیز رخ می‌دهد یادآور شد: با رخ دادن چنین مشکلاتی دانشمندان اقدام به برطرف کردن آن خواهند کرد که با برطرف شدن این مشکلات اقدام به پرتاب می‌شود.

فاضلی با اشاره به وضعیت پرتاب کاوشگر 5 خاطرنشان کرد: این پروژه نیز در حال تکمیل شدن است که امیدواریم در تیرماه سال جاری به فضا پرتاب شود.

وی به بیان جزئیات ماهواره شریف پرداخت و یادآور شد: ماهواره شریف دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشته است که از آن جمله می توان به سامانه تصویربرداری این ماهواره اشاره کرد که با تکمیل شدن این پروژه در زمان مقرر اقدام به پرتاب می‌شود.

رئیس سازمان فضایی با اشاره به کیفیت تصویرهای ارسالی از ماهواره نوید با تاکید بر اینکه مشکلی در ارسال تصاویر ماهواره نوید نداشتیم خاطرنشان کرد: هرگز نباید انتظار داشت که تصاویر به دست آمده از این ماهواره همانند ماهواره‌های پیشرفته که تصاویر با وضوح بالا ارسال می‌کنند، باشد، ولی ماهواره نوید و تصاویر آن نیز در نوع خود دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشته است.

فاضلی با اشاره به طراحی و ساخت سامانه ستاره یاب ملی ایران اضافه کرد: ما امیدواریم که با تکمیل شدن این پروژه، سامانه بر روی یکی از کاوشگرها نصب و به منظور آزمایش به فضا پرتاب شود.