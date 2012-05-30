به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از قضات دادگستری شهرستان البرز روز چهارشنبه از تعدادی از شرکت ها و مراکز صنعتی استان بازدید کردند و در جریان مشکلات واحدها نیز قرار گرفتند.



حجت الاسلام حسین کثیرلو در این بازدید اظهارداشت: رفع موانع و مشکلات بخش صنعت سبب می شود تا سرمایه گذار فارغ از بحران های مالی و روانی به تولید پرداخته و چرخه صنعت و اقتصاد به نحو مطلوبی به گردش درآید.



رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: پیرو بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان تشکیل شده که هدف از فعالیت آن حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران و کارگران به صورت صلح و سازش است.



وی تصریح کرد: کمیته حمایت ازسرمایه گذاری دردستگاه قضایی استان قزوین همزمان با سایر استان ها و در راستای اعمال سیاست های اصل 44 قانون اساسی درقوه قضائیه و در حمایت قضایی ازسرمایه گذاری تشکیل شده که اعضا آن متشکل از رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل دفتر بازرسی، رئیس کل دادگاههای عمومی وانقلاب و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان است.



کثیرلو با اشاره به وظایف این کمیته اظهارداشت: شناسایی نمایندگی های قوه قضائیه درحوزه اقتصادی و ساماندهی شعب تخصصی داسراهای ویژه امور اقتصادی ازطریق روسای کلیه دادگستری ها، تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی درسطح استان، ازجمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک های عوامل، صنایع ومعادن، سرمایه گذاری و تسهیل در امور مربوط، اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه گذاران دردادسراها و محاکم عمومی وانقلاب، تعامل نظام مند و مستمر با بخش خصوصی، ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت های سرمایه گذاری، ساماندهی هیئت های مشاوره و کارشناسی متشکل ازاعضای اتاق بازگانی درجهت رفع اختلافات سرمایه گذاران از جمله وظایف این کمیته است.



این قاضی یادآورشد: رفع موانع و مشکلات بخش صنعت موجب می شود تا سرمایه گذار فارغ از بحران های مالی و روانی به تولید مشغول شود و چرخه صنعت و اقتصاد مطلوب تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد که در نهایت ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه با ایجاد مشاغل متعدد و کاهش جرم و بزه را شاهد خواهیم بود.



کثیرلو در ادامه افزود: لازمه تعامل و حمایت دستگاه قضایی از مراکز صنعتی شناخت و آشنایی این دستگاه از فعالیت شرکت ها و نحوه تولید است که بازدید از شرکت ها در همین رابطه صورت گرفته است.