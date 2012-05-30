مشارکت 14 هزار نفر در مسابقات کتابخوانی

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیرو سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه امسال اقدام به برگزاری مسابقات مکتوب کتابخوانی کرده که مجموعا 14 هزار نفر در آن شرکت کردند.



وی، به نقش برجسته کتابخانه ها و مسابقات کتابخوانی در بالابردن سطح فرهنگ جامعه اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ها برای این است که بتوانیم بسترهای دسترسی سهل و آسان و گسترده مردم و مخاطبان اصلی ما یعنی جوانان ونوجوان را فراهم بیاوریم.



امامزاده تصریح کرد: در ماه گذشته اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، دو مسابقه نویسندگی با شرکت چهار هزار نفر و مسابقه کتابخوانی از کتاب بهترین آفریده با شرکت بیش از 10 هزار نفر را در سراسر کتابخانه های عمومی استان اجرا کند.



دبیر سند نهضت مطالعه مفید در مازندران گفت: مسابقات نویسندگی برای سه قشر از استان یعنی قشر فرهنگیان، نادران و زنان خانه دار و قشر نوجوانان و جوانان دانش آموز برگزار شد.



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی مازندران ادامه داد: به غیر از این دو مسابقه کتابخوانی و نویسندگی، در ماه گذشته بیش از 10 بار مسابقات آنلاین کتابخوانی برگزار شد و بیش از سه هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند.