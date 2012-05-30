تیم ملی جودوی ناشنوایان قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی جودوی ناشنوایان ایران که برای شرکت در هفتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه به سئول کره جنوبی اعزام شده با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد. جودو کاران ناشنوای ایران در شش وزن دراین رقابت ها شرکت کردند.



مهرداد صیدی ملی پوش وزن 100 - کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد . محمد آسیابی در وزن 66 - کیلوگرم دیگر مدال طلای جودوی ایران را بدست آورد. همچنین فرید عساکره در وزن 90 - کیلوگرم و علی سلحشور وزن 60 - کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کردند. حسین الله کرمی وزن 81 - کیلوگرم وعلی دهقان وزن 73 - کیلوگرم در رده سوم ایستادند و صاحب مدال برنز شدند.



محمد منصوری به عنوان سرمربی و مصطفی نمکیان (مربی) در این بازی ها این تیم را همراهی می کردند.



این برای اولین بار در تاریخ ورزش ناشنوایان است که ایران در رشته جودو در بازی های آسیا و اقیانوسیه شرکت می کند.