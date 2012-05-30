287 هزار نخ سیگار قاچاق در بیجار کشف شد

رحمت الله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای رزمایش استانی مبارزه با قاچاق کالا ماموران این فرماندهی موفق شدند، در پی کسب خبر از منابع موثق، مبنی بر تردد خودروهای حامل کالای قاچاق در محور دیواندره به بیجار به یک دستگاه خودرو سمند مظنون شدند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند و نسبت به توقف خودروی مورد نظر و همچنین بازرسی آن اقدام کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بیجار با اشاره به اینکه راننده و سرنشین خودرو سمند به منظور فرار از دست ماموران اقدام به استفاده از موانع بازدارنده از قبیل پمپ دودزا و پرتاب میخ کرده اند، یادآور شد: ماموران موفق شدند با تعقب و گریز و با همکاری پاسگاه نجف آباد خودرو مورد نظر را در حالی که راننده و سرنشین آن از محل متواری شده بودند را کشف و در بازرسی از آن مقدار 287 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به تلاش برای دستگیری راننده و دیگر سرنشین این خودرو عنوان کرد: فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار اقدامات مناسبی را از ابتدای سال جاری در راستای مقابله با قاچاق کالا در دستور کار قرار داده است و با برگزاری رزمایش های مختلف در این زمینه توانست مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کند.