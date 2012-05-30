  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

اکبرزاده اعلام کرد:

دغدغه های رهبری در زمینه اشتغال جدی گرفته شوند

آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل از مسئولان بخش صنعت و معدن خواست تا دغدغه های رهبری را در زمینه اشتغال جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده صبح چهارشنبه در مجمع هم اندیشی صنعت و معدن آمل با اشاره به اینکه تلاش و زحمات تولیدکنندگان پاداش و عبادت است، افزود: این تلاش انگیزه توسعه و پیشرفت را در جامعه نمایان می کند.

وی با بیان اینکه دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه تولید و اشتغال باید جدی گرفته شود، گفت: مدیران باید به شعار سال 91 جامه عمل بپوشانند.

اکبرزاده با تاکید بر اینکه باید برنامه‌های جدی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی در نظر گرفته شود، افزود: آمل به دلیل اینکه بیشترین صادرات و بیشترین واحدهای صنعتی استان را در خود دارد مشکلات بیشتری دراین زمینه دارد.

وی اعلام کرد: مدیران استانی باید با توان بیشتری در راستای بهبود بخش کارگری نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند.

آمل صنعتی ترین شهرستان مازندران است.

