دغدغه های رهبری در زمینه اشتغال جدی گرفته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده صبح چهارشنبه در مجمع هم اندیشی صنعت و معدن آمل با اشاره به اینکه تلاش و زحمات تولیدکنندگان پاداش و عبادت است، افزود: این تلاش انگیزه توسعه و پیشرفت را در جامعه نمایان می کند.
وی با بیان اینکه دغدغههای رهبر معظم انقلاب در زمینه تولید و اشتغال باید جدی گرفته شود، گفت: مدیران باید به شعار سال 91 جامه عمل بپوشانند.
اکبرزاده با تاکید بر اینکه باید برنامههای جدی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی در نظر گرفته شود، افزود: آمل به دلیل اینکه بیشترین صادرات و بیشترین واحدهای صنعتی استان را در خود دارد مشکلات بیشتری دراین زمینه دارد.
وی اعلام کرد: مدیران استانی باید با توان بیشتری در راستای بهبود بخش کارگری نگاه ویژهای به این بخش داشته باشند.
آمل صنعتی ترین شهرستان مازندران است.
فرماندار آمل از مسئولان بخش صنعت و معدن خواست تا دغدغه های رهبری را در زمینه اشتغال جدی بگیرند.
