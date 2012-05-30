به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مدیر خراسانی با تفهیم اتهام به "ح. ن" متهم ردیف اول پرونده گفت: شما بر اساس کیفرخواست متهم به اختلاس توام با جعل به میزان 7 میلیارد و 400 میلیون تومان در شعبه کرج و 250 میلیون تومان در شعبه فاطمی هستید. به عنوان آخرین دفاع توضیح دهید.

متهم نیز پس از حضور در جایگاه با رد اتهاماتش گفت: بحث شعبه فاطمی مربوط به آقای "د.س" و "ب.ک" می باشد. من در آنجا با متهمان هیچگونه ارتباطی نداشتم. 4 فقره چک نیز به آقای "ج.الف" داده بودم که مربوط به تعمیرگاه بود. در مورد شعبه کرج نیز با صراحت گفتم اختلاس را می پذیرم. البته از روزنامه ها گله دارم زیرا حرفهای مرا کامل منتشر نمی کنند. من 7 میلیارد تومان اختلاس نکرده ام و اگر اصل چک یا کپی برابر اصل آن را نبینم یک ریال را هم نمی پذیرم.

قاضی: میزان دقیق اختلاس شما از شرکت بیمه چقدر بوده است؟

متهم: در طول 4 یا 5 سال 1.5 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته که آن را قبول دارم. افرادی که از طرف من چک ها را نقد کردند از ماجرا بی اطلاع بودند. من فردین نیستم اما تمام اتهامات به گردن من است و آنها بی تقصیرند.

وی ادامه داد: زمانی که در شرکت بیمه تخلف 800 میلیون تومانی را کشف کردم قرار بود 10 درصد حق کشف بگیرم اما فقط 500 هزار تومان اضافه کار دادند. با این کار انگیزه ام را از دست دادم وگرنه از ابتدا آدم مجرمی نبودم. من مشاور اقتصادی شرکت های بزرگی بودم و این نشان می دهد فرد درستکار و قابل اعتمادی در کار بودم تا مدیران این شرکت ها به من اعتماد کردند. باز هم خوب است تمام اتهاماتم را پذیرفتم زیرا در غیر این صورت باید تا آخر عمر در سلول انفرادی می ماندم. در کیفرخواست آمده است همسرم نیز چک نقد کرده است این موضوع صحت ندارد او سواد این کار را نداشته و هیچ وقت از خانه بیرون نمی آمد.

وی ادامه داد: از دادگاه درخواست کارشناسی دقیق را دارم زیرا مبلغ اعلام شده صحیح نمی باشد. سال 81 یکی از مدیران 92 میلیون تومان چک در جزیره کیش بابت خسارت صادر شد که آب از آب تکان نخورد و کسی آن را پیگیری نکرد. من در حال حاضر به خاطر آقای "ج. الف" دارم تاوان پس می دهم. من هیچ وقت ارتباطی با دفتر مقامات و استانداری نداشتم و این ارتباطات مربوط به آقای "ج.الف" است. در جریان تحقیقات هیچ تناقضی نداشته ام و این موضوع را از حفاظت اطلاعات استعلام بگیرید اگر آنها تایید کردند درخواست می کنم مرا مورد رفعت قرار دهید.

در ادامه نیز "د. س" متهم ردیف دوم در آخرین دفاعیات خود، گفت: من هم اتهاماتم را قبول ندارم. 70 درصد چک های منتسب به من مربوط به سالهایی بوده که در بیمه فاطمی فعالیت نداشتم. در حالیکه بر اساس کیفرخواست ادعا می شود 500 میلیون تومان از بیمه فاطمی اختلاس کرده ام مبلغ صحیح آن 80 میلیون بوده که با آقای "ب.ک" تقسیم کردم.

در کرج نیز 1.5 میلیارد تومان برداشت شده که متاسفانه نزدیکانم به خاطر حماقت من و وصول چک ها گرفتار شدند. ما فکر نمی کردیم که باعث گرفتاری آنها بشویم وگرنه با یک نامه می توانستیم به راحتی 5 میلیارد تومان پول برداشت کنیم. به خاطر اینکه بانک مرا می شناخت اغلب از خانواده همسرم استفاده می کردم. زمانی که در بیمه کرج بودم آنجا به سوددهی رسید و کارهای خوبی آنجا انجام دادیم. کار ما شبکه ای نبود و کاش دادگاه با حضور 4 یا 5 نفر در یک اتاق برگزار می شد. اتهامات ما نیازی به این شلوغ کاری نداشت.