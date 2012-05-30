  1. هنر
سخنگوی خانه سینما:

معلق شدیم، اما معترضیم

رئیس هیات مدیره خانه سینما از معلق شدن فعالیت خانه سینما از امروز 10 خرداد ماه خبر داد و اعلام کرد که این مرکز در مهلت مقرر به این حکم اعتراض خواهد کرد.

فرهاد توحیدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ترجیح دادیم از امروز 10 خرداد ماه فعالیت های خانه سینما را تا رسیدن به نتیجه نهایی از طریق روال قانونی تعلیق کنیم. امیدوارم به نتیجه مطلوب برسیم. قطعا به حکم انحلال خانه سینما در مهلت 20 روزه اعتراض می کنیم.

در حکم وزارت ارشاد مبنی بر انحلال خانه سینما، 20 روز به مسؤولان خانه سینما فرصت داده شده تا به این حکم اعتراض کنند.

صبح روز گذشته 9 خرداد ماه قرار بود نشست مطبوعاتی مشاور حقوقی خانه سینما برگزار شود که به دلیل بیماری وی برگزار نشد. در همین ارتباط دبیر هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی هنری به همراه نماینده ای از کلانتری به خانه سینما رفته و برای پلمب کردن در اقدام کردند که به دلیل نداشتن حکم این امر محقق نشد.

