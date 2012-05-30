کودک نقاش یزدی در مسابق هیکاری ژاپن افتخار آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قانع عضو 9 ساله از مرکز شماره یک یزد موفق شد دیپلم افتخار نوزدهمین مسابقه‌ بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن را به همراه چهار کودک و نوجوان دیگر ایرانی کسب کند.

بر اساس این گزارش محمد قانع عضو 9 ساله مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد که تحت آموزش‌های لیلا درستکار مربی هنری این مرکز در این جشنواره شرکت کرده بود توانست پس از رقابت با 26 هزار اثر نقاشی از 71 کشور جهان در این جشنواره به این مهم دست یابد.

لیلا درستکار مدت هفت سال است که به عنوان مربی هنری با مرکز شماره یک یزد همکاری دارد و اعضای وی پیش از این نیز برگزیده مسابقه نقاشی بین المللی آب بودند.



نوزدهمین مسابقه‌ بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن در سال 2011 با موضوعات کشاورزی، زمین زراعی، طبیعت، محیط زیست و مردم، خانواده، همکاری و تعاون در کشور ژاپن برگزار شد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران با 200 اثر نقاشی کودکان و نوجوانان سراسر کشور در این مسابقه حضور داشت.

در نهایت پنج کودک و نوجوان هنرمند ایرانی جایزه‌ طلا، نقره، دیپلم‌ افتخار و جایزه‌ ویژه سال بین ‌المللی شرکت تعاونی ‌های این رقابت معتبر هنری را به خود اختصاص دادند.

در این رقابت هنری علی فقهی پسرهفت ساله از استان خوزستان جایزه‌ی طلا به همراه لوح تقدیر را از آن خود کرد و دو جایزه نقره‌ ای به همراه لوح تقدیر نیز به تینا ثنایی هشت ساله از تهران و حمیده خاکسار 11 ساله از اصفهان تعلق گرفت.



دیپلم افتخار این مسابقه نیز به محمد قانع 9 ساله از یزد اهدا شد.

در عین حال یاسمن الهی هشت ساله از خوزستان را شایسته دریافت یک لوح یادبود جایزه‌ ویژه‌ سال بین‌ المللی شرکت تعاونی‌ ها دانست.

در مسابقه این دوره، موضوع تعاون نیز به مناسبت نام نهادن سال 2012 از طرف سازمان ملل متحد به عنوان سال بین ‌المللی شرکت تعاونی‌ها، به موضوع ‌های مسابقه افزوده شده بود به همین دلیل برگزار کنندگان تنها 20 نفر را شایسته دریافت این لوح‌ های یاد بود معرفی کردند.