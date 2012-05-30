  1. استانها
ایرانمنش:

بازار بزرگ کرمان بازسازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان از آغاز مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان و بازار کلاه مالی کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایرانمنش با اعلام این خبر گفت: مبلغ 250 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و اعتبارات ملی جهت استحکام ‌بخشی، مرمت اضطراری و بازسازی بازار بزرگ کرمان و بازار کلاه ‌مالی تخصیص داده شد.

وی با اشاره به اینکه مرمت این دو بازار به صورت پیمانی انجام می‌شود، افزود: کار اجرایی مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان و بازار کلاه‌ مالی از 10 خردادماه جاری آغاز خواهد شد.

ایرانمنش یادآور شد: بازار بزرگ کرمان مربوط به سده هشت تا دوره پهلوی اول است و در کرمان، میدان ارگ تا میدان مشتاق واقع شده است.

این مسئول ادامه داد: این اثر در تاریخ ۲۵ اردیبهشت 80 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ایرانمنش یادآور شد: بازار کلاه مالى، کرمان نیز در حد فاصل بازار مسگرى شمالى و بازار کفاش‌ها واقع شده که 13 باب مغازه دارد.
 

