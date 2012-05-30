به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ، دبیر مجمع بیداری اسلامی صبح امروز در دیدار با روزنامه نگاران مصری در حوزه هنری با اشاره به اینکه حضور روزنامه نگاران مصری فرصت مناسبی است برای اینکه از نزدیک با دید گاه های آنها آشنا شویم، گفت: شما هم می توانید از نزدیک با آنچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده است، آشنا شوید و این امر برای ایجاد تفاهم بین دو دولت بسیار مفید است.

وی در ادامه و در پاسخ به سئوال محمد امین محمد، نایب رئیس روزنامه الاهرام در این باره که مشکل روابط ایران و مصر در چیست و آیا این مشکلات به مسائل کمپ دیوید بازمی گردد یا اختلافات بین شیعه و سنی ، گفت: به صورت مبنایی ایران و مصر هیچ مشکلی ندارند. آنچه در پی نیم قرن در مصر و سپس در ایران اتفاق افتاد ، بعضی از عوارض را به دنبال داشت که کهنه شده است.

ولایتی تصریح کرد: اکنون شرایط در مصر عوض شده است و برای برطرف شدن آثار مشکلات قبلی به زمان نیاز داریم. در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه زمان حکومت جمال عبدالناصر در مصر، شاه در ایران حکومت می کرد، بیان کرد: این دو کشور در آن زمان به دلیلی اینکه شاه از اسرائیل حمایت می کرد و جمال عبد الناصر مخالف اسرائیل بود، اختلاف داشتند. اما بعد از انقلاب اسلامی بر عکس شد . انورالسادات دوست اسرائیل شد و حضرت امام (ره) در رأس مسائل منطقه ای برخورد با اسرائیل را به عنوان یک غده سرطانی در منطقه اعلام کردند.

ولایتی با اشاره به اینکه این دو جایگاه کاملا متفاوت که در گذر زمان تغییر کردند در طول بیش از 50 سال آثاری را برروابط دو کشور باقی گذاشت، اظهار داشت: اکنون این اشکالات به صورت اساسی و مبنایی برطرف شده و اکنون هر دو حکومت در ایران و مصر به لحاظ مبنایی شباهت های زیادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: اولین شباهت این است که هردو ملت بر سرنوشت خود حاکمند و دیگر اینکه بنای دولت های ایران و مصر بر این است که ارزش های اسلامی را در جوامع خوداحیا کنند. هرمشکلی که درمیان دو طرف مطرح باشد نیز توسط مسئولین سیاسی و اصحاب رسانه برطرف شود.

تحولات عملی در روابط ایران و مصر بعد از انتخابات مصر

دبیر مجمع بیداری اسلامی در پاسخ به ناصر محمد حسین از تلویزیون مصر و روزنامه قائم الیرم در این باره که آیا ایران برای اجلاس سران عدم تعهد در تهران، رئیس جدید جمهوری مصر را در چارچوب پروتکل معمول دعوت می کند و یا اینکه در روابط دو جانبه به صورت ویژه از مصر دعوت خواهد شد، گفت: ما در ایران با دقت و علاقه خاص انتخابات مصر و نتایج آن را پیگیری می کنیم و خوشحالیم که مرحله اول برگزار شد و امیدواریم مرحله دوم نیز برگزار شود و رئیس جمهور آینده در مصر انتخاب شود و فکر می کنیم پس از این انتخاب تحولات عملی در روابط دو کشور سریعتر اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: قطعا تبادل سفرهای متقابل بین ایران و مصر امری طبیعی و مورد استقبال ماست و بدون داشتن ارتباط نزدیک بین دو دولت و روسای جمهور نمی توان دوره جدید را با جدیت آغاز کرد. دولت ما آمادگی کامل را دارد که با دولت مصر نهایت دوستی و صمیمیت را داشته باشد.

گسترش روابط اقتصادی با مصر

ولایتی همچنین در ادامه در پاسخ به سئوال محمد سید احمد، معاون روزنامه الاهرام در این باره که در مصر سیاست بر اقتصاد حاکم است و اکنون حجم روابط اقتصادی بین ایران و مصر 10 میلیون دلار است . ایران از مصر کالا وارد می کند و آیا ایران قصد ندارد که در مقابل کالاهایی را از مصر وارد کند و روابط اقتصادی را گسترش دهد، اظهار داشت: باید روابط دو کشور در حوزه اقتصاد بیش از آنچه امروز هست، افزایش پیدا کند. حجم روابط در حال حاضر عدد بسیار کمی است و ظرفیت های دو کشور اقتضا می کند که بازنگری اساسی در این قسمت صورت گیرد .

برقراری روابط رسمی بین دو کشور نباید منوط به هیچ شرطی باشد

وی در پاسخ به سئوال عبدالمنعم محمد فوزی معاون سردبیر روزنامه الجمهوریه مبنی بر اینکه روز گذشته در شبکه العالم شنیده اند که اخوان المسلمین به سفیر مصر اعلام کرده اند که بازگشت روابط ایران و مصر به آنچه در سوریه اتفاق می افتد مربوط است و در حال حاضر کشمکش عربی- اسرائیلی تبدیل به کشمکش عربی ایرانی شده است، بیان کرد: برقراری روابط رسمی بین دو کشور نباید منوط به هیچ شرطی باشد. دو کشور تصمیم می گیرند که با یکدیگر روابطه رسمی قطع شده را تقویت و برقرار کنند.

ولایتی خاطرنشان کرد: فکر می کنم آنچه بین ایران و مصر باید در آینده صورت بگیرد، این است که دو کشور با استفاده از ظرفیت بالا باید به هم در جهت رفع مشکلات امت اسلامی کمک کنند و رسیدگی به مسائل و مشکلات که در رأس آنها فلسطین قرار دارد را در دستور کار قرار دهند.

ادامه دارد.