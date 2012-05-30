به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

الجزیره: هشدار نفتی ایران به عربستان سعودی

پایگاه خبری الجزیره در گزارشی اعلام کرد: ایران با حمله به عربستان سعودی، این کشور را عامل ناآرامی و نوسان در بازار جهانی نفت طی ماههای اخیر دانست.

در این گزارش اظهارات اخیر "محمد خطیبی" نماینده جمهوری اسلامی ایران در اوپک را پوشش داده که تاکید کرده بود: عربستان سقف تعیین شده کشورهای عضو اوپک را رعایت نمی کند و از تحریمهای غرب علیه ایران سوء استفاده کرده است.

الجزیره در ادامه تاکید کرد: ایران دومین صادرکننده نفت در اوپک در ابتدای سالجاری نیز بارها از ریاض به علت عدم رعایت سقف تولید اوپک انتقاد کرده بود.

روزنامه الشرق قطر نیز امروز این خبر را پوشش داده و در پایان تاکید کرده است: عربستان سعودی در ماه آوریل گذشته 250 هزار بشکه بر میزان تولیدات نفت خود افزود تا میزان تولیداتش به 9 میلیون و 900 هزار بشکه در روز برسد. این در حالی است که بنابر ارزیابی های صورت گرفته از سوی اوپک میزان تولیدات نفت ایران در ماه آوریل با 300 هزار بشکه کاهش به 3 میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده است که کمترین میزان تولیدات این کشور در 20 سال اخیر محسوب می شود.

خبرگزاری کویت: ایران تعیین کننده اصلی بازار نفت/ افزایش عرضه فایده ای ندارد

خبرگزاری کویت در گفتگو با چند کارشناس ارشد امور انرژی در گزارشی مفصل به بررسی متغیرهای اصلی تعیین کننده قیمت جهانی نفت اشاره کرده است.

در این گزارش "محمد الشطی" تحلیلگر نفتی کویتی پیش بینی کرد قیمت نفت در صورت تداوم شرایط کنونی در دو بخش اقتصادی و ژئوپلیتیک تا پایان سالجاری در میانگین 100 تا 105 دلار قرار داشته باشد.

وی وضعیت اقتصادی اروپا را به عنوان عامل اقتصادی و موضوع ایران را به عنوان عامل ژئوپلیتیک تاثیرگذار بر قیمت جهانی نفت ارزیابی کرد و افزود: هرگونه تغییری در این عوامل تاثیرات حادی بر افزایش و کاهش قیمتها می گذارد.

این کارشناس نفتی تاکید کرد: پس از مذاکرات بغداد میان ایران و کشورهای غربی که توافقی در آن رخ نداد قیمت نفت در بازارهای آسیایی روند صعودی گرفت.

الشطی با اشاره به تاثیرگذاری عمیق موضوع ایران بر بازار جهانی نفت، افزود: حتی عرضه بیشتر از تقاضای بازار تاثیر چندانی بر قیمت نفت ندارد و هر گونه لغزشی در موضوع ایران و یا اقتصاد منطقه یورو می تواند بازار نفت را به شدت تکان دهد.

القدس العربی: تلاش ریاض برای توازن قوا با ایران

روزنامه القدس العربی در گزارشی به مطلب اخیر روزنامه ال پائیس اسپانیا اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: عربستان سعودی در آستانه خرید 300 دستگاه تانک آلمانی اسپانیایی با موافقت اسرائیل برای برقراری توازن قوای نظامی با ایران است.

این تانکها از نوع لئوپارد هستند که هر یک از آنها 8 میلیون و 500 هزار یورو قیمت دارند. البته مقامات سعودی خواستار ایجاد تغییراتی در این نوع تانکها شده اند که قیمت هر کدام از آنها را به بیش از 10 میلیون یورو می رساند.

بنابراین گزارش، امضای قرارداد اخیر میان عربستان سعودی و آلمان به علت عدم مخالفت مقامات اسرائیل رخ داده که هدف اصلی از آن ایجاد توازن قوای نظامی با ایران در حال حاضر و عراق در آینده است.

مذاکره کننده غربی در گفتگو با السفیر از پشت پرده مذاکرات بغداد گفت

روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی به پوشش آخرین تحولات ایران در موضوع هسته ای پرداخته است. در این گزارش که بر خلاف موضوع آن تصویری از بازدید نمایندگان مجلس نهم از حرم مطهر حضرت امام (ره) گنجانده شده، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده غربی مدعی اعلام خبرهایی از پشت پرده مذاکرات بغداد شده است.

وی مذاکرات بغداد را مهمترین دور از 6 دور مذاکرات هسته ای میان ایران و 1+5 دانسته و تاکید می کند: در این نشست روی جزئیات تاکید می شد، خصوصا اینکه روسیه و چین نیز اعلام کردند که با دیگر اعضای گروه 1+5 هم نظر هستند که این مسئله در حرکت ایرانیان بسوی شفاف سازی بیشتر موثر بود.

عضو تیم مذاکره کننده غربی در ادامه گفتگو با السفیر گفت: این تنها تفاوت نشست بغداد با دیگر نشستها نبود. تفاوت میان نشست بغداد و استانبول 1 و 2 در وجود اراده ای آشکار برای رسیدن به راه حل بود و دو طرف تمایل داشتند که با راه حلی از نشست خارج شوند. این در حالی بود که در استانبول 1 شاهد وقت کشی بودیم. در استانبول 2 نیز باید تا لحظه آخر منتظر می ماندیم که جلیلی به اصل موضوع اشاره کند و به وضوح بگوید تا زمانی که تحریمها لغو نشود، غنی سازی را متوقف نخواهیم کرد.

وی افزود: نشست بغداد ریتم متفاوتی داشت. این نشست به دروازه ای برای بررسی اهداف و نیتها تبدیل شد. که طی آن به صورت مقدماتی وارد جزئیات عملیات تبادل 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد غنی شده از سوی ایران با سوخت هسته ای آماده غربیها برای استفاده در تاسیسات تهران شدیم. در بغداد ایرانیها موضوعی را به طور واضح و همزمان به لغو تحریمها منوط نکردند. مذاکرات در سطح بیان ایده ها و اولویتها قرار داشت چون طرفین در گذشته روشهای قبلی را امتحان کرده بودند.

این عضو تیم مذاکره کننده غربی در نشست بغداد که نامش فاش نشده ، در پایان تاکید کرد: پیشرفت رخ خواهد داد چون ایران و گروه 1+5 توافق کرده اند که اشتباهات گذشته را مرتکب نشوند.

الشرق الاوسط: قویترین سلاح جنگ الکترونیک در مواجهه با برنامه هسته ای ایران

از جمله موضوعات دیگری که امروز به طور گسترده در رسانه های عربی بازتاب داشته، ویروس فلیم (flame) است که روزنامه الشرق الاوسط با استناد به منابع غربی آنرا قویترین سلاح در جنگ الکترونیک در مواجهه با برنامه هسته ای ایران معرفی کرده است.

بنابر این گزارش، کارشناسان بین المللی معتقدند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با همکاری سرویس جاسوسی اسرائیل ویروس فلیم را تولید کرده و از سالها پیش تا کنون آن را در سیستمهای رایانه ای دولتی، نظامی و هسته ای ایران قرار داده است.

تحلیلگران معتقدند همکاری سیا و سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در تولید ویروس فلیم مسئله محرمانه ای نیست و برخی ویژگیهای مشترک استاکس نت و فلیم نشان می دهد که همان کشورهایی که پشت پرده استاکس نت قرار داشتند، ویروس فلیم را نیز طراحی کرده اند.

روزنامه الاهرام مصر نیز امروز همین خبر را به عنوان مهمترین خبر از ایران پوشش داده و تاکید کرد: به گفته متخصصان شرکت امنیتی کسپر اسکای میزان حملات ویروس فلیم به ایران بیش از دیگر کشورها بوده است.

این روزنامه به اظهارات اخیر "موشه یعلون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اشاره کرده و آنرا دلیل واضحی بر نقش آفرینی تل آویو در جنگ الکترونیک علیه برنامه هسته ای ایران دانسته است.

معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته در سخنانی اعلام کرد که ویروس "فلیم" توسط این رژیم تولید و راه اندازی شده است. یعلون در سخنانی که می تواند این نظریه را تقویت کند که ویروس فلیم توسط اسرائیل ساخته و به کار گرفته شده گفت : همه می دانند که تهدید ایران برای اسرائیل یک تهدید جدی است و برای مقابله با این تهدید باید اقدامات مختلفی انجام داد که به کارگیری این نوع از ویروس ها هم یکی از همین اقدامات است.