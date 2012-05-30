  1. سیاست
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

اختصاصی مهر/

انتقاد لاریجانی از کثرت متقاضیان برخی کمیسیون‌ها/ کمیسیون شوراها متقاضی ندارد

انتقاد لاریجانی از کثرت متقاضیان برخی کمیسیون‌ها/ کمیسیون شوراها متقاضی ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز جلسه رسمی نسبت به درخواست انبوه نمایندگان مجلس برای عضویت در برخی کمیسیون ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قبل از آغاز جلسه رسمی روز چهارشنبه مجلس علی لاریجانی در اظهار نظری خطاب به نمایندگان یادآور شد که در ثبت نام داوطلبان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس تناسب و تعادل وجود ندارد.

به گفته لاریجانی کمیسیون شوراها و امور داخلی که از کمیسیون های بسیار مهم مجلس است با وجود اینکه 2 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را در پیش داریم ، این کمیسیون می تواند نقش مهمی در امور داشته باشد یک نفر هم ثبت نام نکرده است اما برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی بیش از 40 نماینده ثبت نام کرده اند.

لاریجانی از نمایندگان خواسته است که خودشان نسبت به این موضوع توجه کنند و هیات رئیسه شعب هم وقت مناسبی برای تعیین عضویت نمایندگان در کمیسیون ها بگذارند.

کد خبر 1615771

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها