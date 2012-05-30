به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رضایی سرپرست گروه مهراوه درباره این برنامه گفت: در این کنسرت که 18 و 19 خردادماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود گروه در دو بخش به اجرای برنامه خواهند پرداخت به گونه ای که در بخش اول به منظور تجلیل از مقام هنری این آهنگساز، قطعاتی از ساخته های او را اجرا و در بخش دوم نیز به منظور توجه به موسیقی نواحی ایران قطعاتی از موسیقی کردی را می‌نوازیم.



وی ادامه داد:در این اجرا که یادبودی برای مجید وفادار است برای هر بخش یک خواننده خواهیم داشت به طوری که در بخش اول مجتبی عسگری قطعات مجید وفادار و در بخش دوم ژیان احمدی قطعات فولک کردی را می‌خواند.



این آهنگساز با اشاره به قطعات اجرایی در این کنسرت بیان داشت: در هر دو بخش قطعات با تنظیم اعضای گروه است البته چهارچوب آهنگسازی حفظ شده و تنها تنظیمات تغییر کرده به گونه ای که یکی از آثار وفادار در گذشته با پیانو و ویلن نواخته شده و ما در این اجرا آن را با ترکیب سازهای موسیقی سنتی اجرا می‌کنیم.



این نوازنده سازهای کوبه ای با اشاره به فعالیت گروه مهراوه اظهار داشت: ما از سال 90 اقدام به تشکیل گروه کردیم و در نهایت با حمایت شهرداری منطقه یک تهران گروه راه اندازی کردیم.



رضایی با اشاره به هدف گروه مهراوه در برنامه های اجرایی خود گفت: هدف ما گرامی داشت یاد هنرمندان درگذشته و نیز زنده و احیا کردن موسیقی بومی است.



سرپرست گروه مهراوه در خاتمه خاطر نشان کرد : گروه متشکل از فرخ حقیقی: بم تار، مهدی گوهری: تار، سیاوش عبدی: تنبک، حامد هادیان: عود و دیوان، حسن شعبانی: دف و دهل، عباس زند: نرمه نای، مینو اصحابی: کمانچه و تنظیم کننده ، گلنوش ملایری: سنتور و تنظیم کننده، حسن مکانیکی: نی و تنظیم کننده ، بنده را به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای همراهی می‌کنند.



کنسرت گروه مهراوه 18 و 19 خردادماه ساعت 19 و 30 دقیقه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.



مجید وفادار، آهنگساز و نوازنده ویلن، شاگرد رضا محجوبی بود. برادر وی حمید وفادار نیز نوازنده سنتور بود که با همدیگر در رادیو برنامه همنوازی نیز داشته‌اند .



وفادار در جوانی و پس از فراگرفتن موسیقی وارد انجمن موسیقی شد و به اجرای تکنوازی ویلن پرداخت، طوری که ساز او مورد پسند استاد "علینقی وزیری" قرار گرفت. این هنرمند تا سال ‪ ۱۳۳۹‬درعین نوازندگی وآهنگ‌سازی رهبری ارکستر شماره ‪ ۳‬رادیو را برعهده داشت.



وی در طول فعالیت هنری با هنرمندانی چون "حسین قوامی معروف به فاخته‌ای، داریوش رفیعی، مرتضی محجوبی، اسماعیل نواب صفا، رهی معیری و غیره همکاری داشت.



آثار استادمجید وفادار حدود ‪ ۴۰۰‬قطعه‌است که بخشی از آن را برای فیلم و تئاتر ساخته‌است. وفادار سرانجام در سال 1354 در تهران گذشت.