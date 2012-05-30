پیگیری مشکلات مردم ایلام در بخشهای مختلف اولویت کاری خود می دانم

احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق شاخص‌ها و آمارهایی که وجود دارد استان ایلام در قعر جدول توسعه‌یافتگی کشور قرار دارد و متاسفانه وضعیت خوب و مطلوبی ندارد بنابراین استان نیاز به نیروی انسانی در بخشهای مختلف کشور از جمله مجلس برای پیگیری مشکلات خود دارد.

وی بیان داشت: آمار بیکاری در استان خیلی زیاد است و البته بیکاری ریشه معضلات اجتماعی استان نیست ولی در تشدید این معضلات نقش دارد که ما به عنوان نماینده برنامه های مختلفی برای کاهش بیکاری در استان تدارک دیده ایم که حتما به آنها عمل خواهم کرد.

شوهانی افزود: ایلام از معدود استانهایی است که به بزرگراه، آزادراه، خط آهن و فرودگاه مناسبی ندارد و به همین جهت یکی از اولویت‌ های بنده توسعه زیرساختهای استان است تا پیشرفت در بخشهای صنعتی و سرمایه گذاری در استان بیشتر شود.

نماینده ایلام در مجلس گفت: یکی دیگر از اولویتهای کاری بنده پیگیری مصوبات دولت در استان ایلام است چراکه به نظر می رسد بسیاری از طرحهای دولت در استان ایلام هنوز اجرایی نشده اند.

وی افزود: پیگیر واحدهای صنعتی مشکل دار و به خصوص وضعیت پتروشیمی ایلام از دیگر اولویتهای کاری بنده در مجلس است که طبق قول به مردم انجام می شود.

شوهانی تصریح کرد: به طور کلی استان ایلام در بخشهای مختلفی از جمله کنترل آسیبهای اجتماعی، رفع مشکل بیکاری، ایجاد زیرساخت برای توسعه و... نیاز به حمایت دارد و همه مسئولان استان و نمایندگان باید پیگیر مشکلات استان باشند.