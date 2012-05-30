به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه روستاها و سیاستهای حمایتی برای گسترش مرغداریها، فاصله بافت مسکونی روستا با مرغداریها کاهش یافته و این مسئله، مشکلات روستائیان را دوچندان کرده است. مشکلاتی که دود آن فقط به چشم روستائیان میرود، چراکه بیشتر افرادی که در اطراف روستاهای بخش کهک اقدام به ایجاد واحدهای مرغداری و دامداری کردهاند از اهالی روستاهای بخش نیستند بلکه سرمایه گذارانی هستند که با خرید مزرعهها و زمینهای اطراف روستاها و اخذ مجوز از مراجع مربوطه اقدام به راهاندازی واحدهای مرغداری و دامداری کردهاند و تنها ثمره وجودی این واحدها، مشکلات بهداشتی و بوی نامتبوع است که به روستانشینان تحمیل شده است.
مشکلات ناشی از وجود مرغداریها در اطراف بافت روستایی موجب شده جمعی از اهالی روستاهای بخش کهک چندی پیش توماری تهیه و امضا کردند و از مسئولان استان خواستار رسیدگی به معضلات زیست محیطی و بهداشتی فعالیت این مرغداریها شدند.
در حال حاضر حدود 500 واحد مرغداری در سطح استان قم فعالیت میکنند و اگر تعداد مرغداریها و دامداریهای کوچک درون روستاها و واحدهای بدون مجوز فعالیت که در گوشه و کنار بخش و بعضا در چند متری روستاها فعالیت میکنند به این تعداد اضافه شوند تعداد آنها بیش از این خواهد بود.
به گفته یکی از روستائیان بخش کهک، بسیاری از اهالی روستاهای بخش از این مسئله متعجب هستند که واحدهای بدون مجوز که به صورت غیر قانونی فعالیت میکنند، جوجه یک روزه و خدمات دیگر خود را از کجا تامین میکنند که میتوانند به حیات خود ادامه دهند، زیرا وقتی کسی برای دریافت خدمات به سازمانهای مربوطه مراجعه میکند اولین شرط ارائه خدمات، داشتن مجوز فعالیت است.
از سوی دیگر وجود واحدهای مرغداری تخمگذار و گوشتی در همجواری روستاها، مشکلات بهداشتی فراوانی برای اهالی این مناطق به وجود آورده است. به گونهای که بوی نامتبوع این واحدها، روستائیان را به ستوه آورده و زندگی آنان را مختل کرده است. این مشکل از آنجا غیرقابل تحمل میشود که برخی از این واحدهای فعال فقط چند متر با منازل مسکونی روستائیان فاصله دارند و به نوعی در مجاورت منازل مسکونی فعالیت میکنند.
مسئولان به داد ما برسند
یکی از ساکنان روستای ورجان که منزل مسکونی وی در مجاورت یک واحد مرغداری قرار دارد در این زمینه گفت: در چند متری منزل مسکونی بنده یک واحد مرغداری فعالیت میکند که بوی نامتبوع آن، روند زندگی خانوادهام را مختل کرده است.
ابراهیم عسکری اظهار کرد: پیگیریهای زیادی برای جمعآوری این واحد مرغداری انجام داده ایم که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است و به نظر میرسد که مسئولان از تولید با هر هزینه ای که شده است حمایت میکنند حتی اگر هزینه آن بیماری انسانها باشد.
وی که جانباز جنگ تحمیلی است، تصریح کرد: بسیاری از افرادی که در این واحدها فعالیت دارند از ساکنان روستا نیستند و تنها برای سودآوری و کسب درآمد در این روستا فعالیت میکنند و باترفندهای خاص از برخی قوانین سوء استفاده میکنند.
عسکری اضافه کرد: ما از مسئولان تقاضا داریم به داد ما برسند، زیرا با وجود این واحدها عرصه زندگی برای ما تنگ شده و دیگر نمیتوانیم با آسایش در منزل خودمان زندگی کنیم.
گلایه از مسئولان
یکی دیگر از روستائیان ضمن ابراز گلایه از وجود مرغداریها در اطراف روستاها گفت: مسئولان به خواسته مردم توجه نمیکنند زیرا مردم این منطقه تا کنون چندین بار با امضاء تومار و ارسال نامه خواستار جمعآوری واحدهای مرغداری از اطراف روستاها شدهاند.
محمدعلی ابراهیم بیگی اضافه کرد: ما به شدت از مسئولان امر گلایه داریم، چون آنها نه تنها به مشکلات ما اهمیت نمیدهند، بلکه اخیرا با چند مورد تغییر کاربری مرغداری گوشتی به تخمگذار در این منطقه نیز موافقت کردهاند.
وی تصریح کرد: افرادی که با کار در مرغداری آشنایی دارند حتما میدانند که بوی نامطبوع حاصل از فعالیت مرغداری تخم گذار به مراتب بیشتر از مرغداری گوشتی است.
ابراهیم بیگی ادامه داد: مسئولان شورای اسلامی روستاهای این منطقه و دهیاران از طریق نامه نگاری با بخشداری مخالفت صریح خود را با این گونه تغییر کاربریها اعلام کردهاند ولی تأثیری نداشته است و ما هر روز شاهد تغییر کاربری مرغداری گوشتی به تخمگذار در این منطقه هستیم.
زور ما نمیرسد
یکی از اعضای شورای اسلامی روستای ورجان نیز اظهار کرد: وجود مرغداریها در اطراف روستاهای بخش کهک زندگی را برای ساکنان این مناطق سخت کرده و رسیدگی به این مشکل حق روستائیان است.
وی که تمایلی به درج نامش در این گزارش نداشت، تصریح کرد: چندین مرتبه با ارسال نامه و امضاء طومار از مسئولان خواستیم نسبت به انتقال مرغداریهای موجود در حریم روستاها اقدام کنند ولی تا کنون هیچ جوابی داده نشده است.
این عضو شورای اسلامی روستا تصریح کرد: مردم روستا از ما توقع دارند که خواستههای آنان را عملی کنیم ولی در همین جا اعتراف میکنیم که زورمان به مسئولان نمیرسد، زیرا هر آنچه در توان داشتیم برای انتقال مرغداریها به کار بستیم اما تاکنون بینتیجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی روستاهای بخش کهک همگی در بحث جمعآوری مرغداریهای اطراف روستاها اتفاق نظر دارند، افزود: طی چند نامه و به طور صریح مخالفت خود را با تغییر کاربری مرغداریهای گوشتی به تخمگذار اعلام کردهایم ولی توجهی به این مخالفتها نشده است.
بسیاری از روستائیان بخش کهک که هر روز برای انجام کارهای روزمره از خانهاشان بیرون میروند ویا حتی در منزلشان بوی نامتبوع مرغداریها را استشمام میکنند و چه بسا در معرض خطرات زیست محیطی و بهداشتی قرار دارند، اما انگار گلایههای روستائیان این بخش گوش شنوایی ندارد.
روحالله کریمی
