کارگروه فوق العاده بهداشت و سلامت علیه تب کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور پیشگیری از شیوع و ابتلای مردم به بیماری تب کریمه کنگو، کارگروه فوق‌العاده بهداشت و سلامت شهرستان روانسر تشکیل شد.



فرماندار روانسر در این جلسه با بیان اینکه بدن بیش از 81 هزار راس دام گوسفند، بز، گاو و گوساله علیه این بیماری سمپاشی شده است، گفت: در 76 هزار متر مربع از جایگاه‌های دام 595 خانوار روستایی این شهرستان کار سمپاشی نیز انجام شده است.



جلال صفری افزود: ادارات دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر برای مبارزه با این بیماری آمادگی کامل دارند و آموزش عمومی مردم در حال حاضر اولویت بهداشت و سلامت این شهرستان است.



وی تصریح کرد: در دو ماه نخست امسال 88 هزار راس دام در شهرستان روانسر علیه بیماری‌های شاربن و آبله واکسینه شده‌اند.



فرماندار روانسر خاطرنشان کرد: به منظور مبارزه و کنترل بیماری‌های طیور، آبزیان و بیماری‌های واگیر و انگلی دام شهرستان روانسر 380 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.