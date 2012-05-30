  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

مرادی:

اعتکاف فرصتی مناسب برای خودشناسی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه الزهرا (س) گفت: اعتکاف فرصتی سه روزه برای تفکر عمیق و خودشناسی است.

زهرا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اعتکاف خلوتی مناسب برای ارتباط انسان با خالق است که فرصت تفکر را فراهم می‌کند.

استاد حوزه علمیه الزهرا (س) با بیان اینکه اعتکاف فرصت خودشناسی و خداشناسی را فراهم می‌کند، افزود: سه روز اعتکاف می‌تواند مقدمه روزداری در ماه رمضان و سازندگی روحی و معنوی باشد.

وی یادآور شد: گاه یک جرقه عرفانی و معنوی در ذهن انسان می‌تواند مسیر زندگیش را تغییر دهد.

مرادی با بیان اینکه روح انسان تشنه ارتباط با خالق است، گفت: اعتکاف به شادی روح بشر و زلالی اندیشه می انجامد.

