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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۳

مديركل اداره كل مبارزه با سرقت آگاهي در گفتگو با "مهر " : به منظور جلوگيري از سرقت

اموال شهروندان در سراسر كشور صاحب شناسنامه مي شود

به منظور جلوگيري از سرقت و امكان شناسايي و عودت اموال مسروقه از سال آينده شناسنامه ثبت سريال اموال در تمامي شهرها ، روستاها و همچنين عشاير توزيع مي شود و شهروندان مي توانند براي گرفتن شناسنامه اموال به مراكز نيروي انتظامي و كلانتري منطقه خود مراجعه كنند .

مديركل اداره كل مبارزه با سرقت  آگاهي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب از  توزيع بيش از پنج  ميليون و 700 هزار شناسنامه ثبت سريال اموال در10 استان كشور خبرداد و گفت : اين شناسنامه طي سال آينده در ساير نقاط ايران نيز توزيع خواهد شد، همچنين تحت پوشش قراردادن عشايرنيز از جمله برنامه هاي اين طرح محسوب مي شود .

سرهنگ عليرضا سهرابي زاده  استان هايي كه تابه حال  تحت پوشش طرح مزبور قرار گرفته اند را درحال حاضر10 استان سيستان و بلوچستان ، قم ، همدان ، چهارمحال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، سمنان ، استان مركزي ، ايلام ، تهران بزرگ و حومه آن برشمرد و تاكيد كرد  : به منظور دسترسي همه افراد از  شناسنامه ثبت سريال اموال از طريق ماموران آگاهي پي  گيري و بررسي هاي لازم انجام مي گيرد  و كساني كه در استان هاي اشاره شده  تابه حال موفق به دريافت آن نشده اند اين موضوع را به مراكز آگاهي منطقه اطلاع دهند .   

 وي هدف از  اين طرح را ثبت مشخصات و سريال اموال موجود درمغازه ها و منازل به منظور تسهيل در امر كشف و شناسايي اموال مسروقه و مالك  به منظور استرداد سري اموال سرقتي  به مالباختگان دانست  كه  با اجراي اين روش  دستگيري  سارقين ومالخران نيز تسهيل خواهد شد .

سهرابي زاده همچنين خاطر نشان كرد : درميان اين استان ها ، مردم استان سمنان توسط عوامل آگاهي ناجا به نحو بسيار مطلوبي توجيه شده اند و با نيروي انتظامي دراجراي اين طرح  همراهي هاي لازم را داشته اند كه خود جاي تقدير دارد و مطمئن هستيم به اين وسيله شناسايي و استرداد اموال نيز سريع ترانجام  مي شود  .

 وي همچنين افزود :  طرح موجود مختص نيروي انتظامي است ،  البته همكاري هايي نيزبا سايرسازمان ها  به منظوردرج شماره  سريال اموال بخصوص اقلام صوتي و تصويري  انجام شده وهمواره تاكيد مي شود  سريال لوازم به صورت حكي برروي اجناس گذارده شود تا امكان ازبين بردن و يا پاك كردن آن وجود نداشته باشد .  

او نسبت به نحوه ثبت سريال اموال در دفترچه ها گفت :  نوع اين اجناس و اموال درمنازل  بدون توجه به ارزش ريالي آنها به چهار گروه  تقسيم بندي شده است  كه حاوي  برگ ثبت مشخصات لوازم منزل و محل كار ، ثبت  مشخصات  طلا و جواهر  موجود برمبناي جنس ، نگين، عيار ونوع  ، مشخصات فرش و تابلوهاي تزئيني همچنين مشخصات اسناد و مدارك  مي باشد .

 

کد مطلب 161580

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