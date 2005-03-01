اموال شهروندان در سراسر كشور صاحب شناسنامه مي شود

مديركل اداره كل مبارزه با سرقت آگاهي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب از توزيع بيش از پنج ميليون و 700 هزار شناسنامه ثبت سريال اموال در10 استان كشور خبرداد و گفت : اين شناسنامه طي سال آينده در ساير نقاط ايران نيز توزيع خواهد شد، همچنين تحت پوشش قراردادن عشايرنيز از جمله برنامه هاي اين طرح محسوب مي شود .

سرهنگ عليرضا سهرابي زاده استان هايي كه تابه حال تحت پوشش طرح مزبور قرار گرفته اند را درحال حاضر10 استان سيستان و بلوچستان ، قم ، همدان ، چهارمحال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، سمنان ، استان مركزي ، ايلام ، تهران بزرگ و حومه آن برشمرد و تاكيد كرد : به منظور دسترسي همه افراد از شناسنامه ثبت سريال اموال از طريق ماموران آگاهي پي گيري و بررسي هاي لازم انجام مي گيرد و كساني كه در استان هاي اشاره شده تابه حال موفق به دريافت آن نشده اند اين موضوع را به مراكز آگاهي منطقه اطلاع دهند .

وي هدف از اين طرح را ثبت مشخصات و سريال اموال موجود درمغازه ها و منازل به منظور تسهيل در امر كشف و شناسايي اموال مسروقه و مالك به منظور استرداد سري اموال سرقتي به مالباختگان دانست كه با اجراي اين روش دستگيري سارقين ومالخران نيز تسهيل خواهد شد .

سهرابي زاده همچنين خاطر نشان كرد : درميان اين استان ها ، مردم استان سمنان توسط عوامل آگاهي ناجا به نحو بسيار مطلوبي توجيه شده اند و با نيروي انتظامي دراجراي اين طرح همراهي هاي لازم را داشته اند كه خود جاي تقدير دارد و مطمئن هستيم به اين وسيله شناسايي و استرداد اموال نيز سريع ترانجام مي شود .

وي همچنين افزود : طرح موجود مختص نيروي انتظامي است ، البته همكاري هايي نيزبا سايرسازمان ها به منظوردرج شماره سريال اموال بخصوص اقلام صوتي و تصويري انجام شده وهمواره تاكيد مي شود سريال لوازم به صورت حكي برروي اجناس گذارده شود تا امكان ازبين بردن و يا پاك كردن آن وجود نداشته باشد .

او نسبت به نحوه ثبت سريال اموال در دفترچه ها گفت : نوع اين اجناس و اموال درمنازل بدون توجه به ارزش ريالي آنها به چهار گروه تقسيم بندي شده است كه حاوي برگ ثبت مشخصات لوازم منزل و محل كار ، ثبت مشخصات طلا و جواهر موجود برمبناي جنس ، نگين، عيار ونوع ، مشخصات فرش و تابلوهاي تزئيني همچنين مشخصات اسناد و مدارك مي باشد .