خیابان های تهران غرق پوسترهای "دل دیده" می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امسال بیش از هزار اثر در بخشهای عکس و پوستر توسط طراحان و مردم علاقهمند به طراحی پوستر و عکاسی از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده که از میان آنها 230 اثر در بخش پوستر و 770 اثر در بخش عکس توسط هئیت داوران این جشنواره داوری میشوند.
آثار منتخب دومین جشنواره عکس و پوستر دل دیده همزمان با برگزاری بزرگداشت سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، خردادماه سال جاری در سطح شهر به نمایش گذاشته میشود.
جشنواره عکس و پوستر دل دیده امسال دومین دوره خود را همزمان با برگزاری بیست و سومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) برگزار میکند.
دومین دوره جشنواره با هدف معرفی ابعاد معنوی و شخصیتی حضرت امام خمینی (ره) و با تمرکز بر جلوههای حضور علاقهمندان امام راحل در مراسم بزرگداشت ایشان و با عنایت به محبوبیت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران نزد مردم و حمایت و تجلیل از هنرمندانی که در ترسیم سیمای ایشان نقش داشتند، برگزار میشود.
آثار ارائه شده در بخش پوستر جشنواره دل دیده امسال تحت عنوان سیمای مردم و امام و مردم به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده و قرار است قریب به 50 اثر به منظور نمایش در پرتالهای شهری و نمایشگاهی که در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود از سوی هئیت داوران بخش پوستر انتخاب و معرفی شود. همچنین در بخش عکس این جشنواره آثار توسط رسول صدرعاملی، امیرعلی جوادیان و مجید دوختهچی زاده داوری میشود.
آثار نمایشگاه عکس و پوستر دلدیده که امروز افتتاح خواهد شد در خیابان های شهر تهران به نمایش درخواهند آمد.
