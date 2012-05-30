هیات رئیسه مجلس از تذکرات خارج از دستور جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه با استناد به ماده 182 آیین نامه داخلی مبنی بر شرایط بیان تذکر از سوی نمایندگان در جلسه مجلس اظهار داشت: طبق این ماده اگر نمایندگان نسبت به اجرای آیین نامه داخلی تخلفی مشاهده کرده باشند می توانند تذکر دهند.

وی گفت: در دوره هشتم مجلس یک سنت بر خلاف آیین نامه گذاشته شد و البته در بخش مانیتورها هم نفوذ کرد و آن گنجاندن یک گزینه به نام "ثبت تذکر خارج از دستور" بود.

رسایی ادامه داد: بارها در طول مجلس هشتم هم گفته شد که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و موضوعی به نام تذکر خارج از دستور نباید مطرح شود.

نماینده تهران ادامه داد: از ادای سوگند اعضای هیات رئیسه مدت زمان زیادی نگذشته است از همین ابتدا بهتر است که به آیین نامه عمل کنیم. تا بابت جبران شکستن قسم گوسفندی گردن هیات رئیسه نیفتد و مجبور به جبران نشوند.

لاریجانی در پاسخ به رسایی گفت: تذکر شما با توجه به صدر ماده 182 درست است در آغاز جلسه تذکرات باید مربوط به جلسه مجلس باشد اما طبق این ماده اگر تذکری مربوط به جلسه نباشد امکان بیان آن پس از زمان نطق نمایندگان و قبل از پایان جلسه وجود دارد.