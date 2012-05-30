فاطمه غضنفریون، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ملی‌پوش ووشو که تا به امروز توانسته است عناوین مختلفی را در بخش ساندا برای کشورمان کسب کند، افزود: با توجه به اینکه ارتقای سطح فنی مربیان و بازیکنان در بخش بانوان یکی از رویکردهای اصلی هیئت ووشو استان در سال‌جاری به‌شمار می‌رود، لذا حضور این ملی‌پوش در زنجان به عنوان اولین گام برای رسیدن به این مهم است.

وی با تأکید بر اینکه حضور طهماسبی در تمرینات تیم زنجان باعث افزایش دانش و آگاهی بازیکنان و مربیان ووشو استان در بخش بانوان خواهد شد ادامه داد: این ورزشکار 26 ساله تا به امروز عناوین مختلفی از جمله عنوان سومی مسابقات جهانی ویتنام (2005)، مدال برنز رقابت‌های جام جهانی چین (2006)، نایب ‌قهرمانی در مسابقات جهانی چین و قهرمانی در رقابت‌های بین‌المللی فرانسه (2007) را به دست آورده است.

غضنفریون، با یادآوری اینکه ایجاد بسترهای لازم برای بانوان ووشوکار استان زنجان می‌تواند جایگاه ووشو بانوان را همانند آقایان در حد مطلوبی قرار دهد، ادامه داد: نایب‌قهرمانی در مسابقات جهانی کانادا (2009)، مدال نقره رقابت‌های جهانی چین (2010) و عنوان قهرمانی در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه (2011) از دیگر افتخارات این ملی‌پوش به‌ شمار می‌رود.

نایب‌رییس بانوان هیئت ووشو استان زنجان با بیان اینکه همه زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه این ورزش در بخش بانوان فراهم است افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیق در این زمینه می‌توان به هدف‌گذاری تعیین شده در بخش بانوان دست یافت، چرا که معتقدیم اگر همه امکانات لازم برای رشد یک رشته ورزشی فراهم بوده اما هیچ برنامه‌ای در جهت سوق دادن آن به سمت اهداف تعیین شده نداشته باشیم، بدون شک این زیرساخت‌ها نیز برای رسیدن به اهداف تبیین شده پاسخ‌گو نخواهد بود.

