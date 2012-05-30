به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محسناوی پور برای بازی در نمایش "آخرین نامه" از شهر یزد رتبه‌ سوم بازیگری مرد این جشنواره را از آن خود کرد.



در آیین پایانی پانزدهمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر، برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره با حضور حمید شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی و لطف‌ الله سپهر، دبیر این جشنواره معرفی شدند.



در این آیین هیئت داوران پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر متشکل از عبدالحی شماسی، محمدعلی خبری و سعید اسدی بود.



دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران در یزد برگزار خواهد شد

دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران 25 خرداد به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد آغاز می‌ شود.

دوازدهمین دوسالانه عکس دردو بخش مستند و نوآورانه در گنجینه فرهنگ و هنر یزدواقع در میدان تاریخی خان گشایش می‌یابد.



در دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران 129 عکس از 108 عکاس به نمایش گذاشته می‌شود که 74 عکس در بخش مستند و 56 اثر در بخش نوآورانه است، ضمناتمامی آثار در دو بخش در یزد و تهران روی دیوار می‌روند.



آثار این دوسالنه عکس از میان 14 هزار و 713 عکس رسیده به دبیرخانه دوسالانه انتخاب شده است.



دبیر دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران درباره دوسالانه گفت: معمولاعکاسان در جامعه ما وقتی به سطحی از تجربه می‌رسند وارد رقابت نمی‌شوند اماغالب جامعه عکاسی که در مسابقات و نمایشگاههای رقابتی شرکت می‌کنند، آثارشان را به دوسالانه ارائه کرده‌اند.



اسماعیل عباسی اظهارداشت: براساس تصمیم شوای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران، دوسالانه به صورت رقابتی برگزارخواهد شد.