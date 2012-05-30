بانوان چناران صاحب 10 مدال قهرمانی جودو در خراسان رضوی شدند

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان چناران گفت: در مسابقات جودو قهرمانی بانوان استان، جودوکاران چنارانی موفق به کسب دو مدال طلا و 7 مدال نقره و یک برنز شدند.