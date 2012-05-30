بانوان چناران صاحب 10 مدال قهرمانی جودو در خراسان رضوی شدند

محمد رضاسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این مسابقات دو تیم از شهرستان به نام چناران و گلبهار حضور یافتند که در پایان تیم چناران به مقام سوم و تیم گلبهار به مقام چهارم تیمی دست یافتند.
وی افزود: در نتایج انفرادی این مسابقات اعضای تیم چناران 2 طلا و تیم گلبهار و چناران 7مدال نقره کسب کردند.
سعیدی همچنین ازکسب نائب قهرمانی آسیا توسط جواد محجوب خبر داد و بیان داشت: جوادمحجوب جودوکار وزن منفی صدکیلوگرم تیم ملی با کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان تنها ورزشکاراستان خراسان رضوی جواز حضور در المپیک لندن را بدست آورد.
رئیس اداره ورزش و جوانان چناران همچنین گفت: 32 هیئت ورزشی در شهرستان و14 هیئت در بخش گلبهار عهده دار ورزش شهرستان است.
سعیدی اظهار کرد: ورزشکاران این شهرستان سازمان یافته و دارای کارت بیمه ورزشی هستند که در پایان سال گذشته بیش از350 نفر بوده که با تمهیدات لازم در سال جاری افزایش خواهد یافت.
وی افزود: درحال حاضر 9 باب سالن سقف بلند مخصوص رشته های توپی درسطح شهرستان در حال خدمات رسانی است که با احتساب سالن های دیگر ادارات بیش از16 سالن فعال در سطح این شهرستان فعال است.
وی ادامه داد: بستر ورزش در این شهرستان مهیا است و استحقاق جوانان چنارانی بسیار بیشتر از اعتباراختصاص یافته است که ضرورت دارد زیرساختهایی چون خانه جودو، گود ورزش باستانی در این شهراحداث شود.
رئیس اداره ورزش وجوانان چناران بیان داشت: از تیرماه سال گذشته سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام شده که متاسفانه هنوز با گذشت بیش از9ماه دستورالعمل مدون در بحث خطیرجوانان برای این اداره ارسال نشده است.
