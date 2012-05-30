دومین جشنواره سرباز جوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر دومین جشنواره سرباز جوان امروز چهارشنبه به همت ارتش جمهوری اسلامی ایران و با میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (س) در مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر با حضور تعدادی از امیران ارتش و با حضور تعدادی از امیران ارتش و مسئولین قرارگاه پدافند برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام ال هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت از سربازان نمونه تقدیر شد.

برای انتخاب سربازان نمونه محورهای زیر مورد توجه قرار گرفت.

*سرباز، دفاع، امنیت و اقتدار ملی

* سرباز، ایثارگری و فداکاری

* سرباز، دین داری و بصیرت

* سرباز، سازندگی و تفکر بسیجی

* سرباز، وظیفه شناسی و اقدام برجسته

* سرباز، خلاقیت و نوآوری

* سرباز، مسئولیت پذیری و خانواده

* سرباز، امور فرهنگی، هنری و تبلیغی

* سرباز، نظم و انضباط اجتماعی

*سرباز، ورزش و تربیت بدنی



بنا بر این گزارش در پایان جشنواره حجت الاسلام آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنان کوتاهی به اهمیت و نقش جوانی اشاره کرد و خطاب به سربازان گفت: اگر می خواهید به جامعه خدمت کنید بهترین دوران برای خدمت دوران جوانی است. قدر این دوران را بدانید.

