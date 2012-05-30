جوانان در پیروی از سیره امام راحل(ره) بکوشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در این پیام آورده است: غیرت، جوانمردی، ایثار و آرمان خواهی جلوه بارز مردم سرزمینی است، که با دم مسیحایی حضرت امام خمینی(ره) وحماسه انقلاب اسلامی به جهان روحی تازه بخشیده و طعم شیرین بیداری را به مذاق ستمدیدگان دنیا چشانده اند.

در ادامه این پیام آمده است: دفاع هشت ساله از آب، خاک و کیان ایران اسلامی، پیشرفت های علمی، صنعتی، بومی سازی انرژی هسته ای صلح آمیز و کسب مدال های رنگارنگ ورزشی، دستاوردهای فرزندان روح الله است که ایران عزیز را سربلند، بالنده و چشم وچراغ کشورهای اسلامی کرده است.

وزیر ورزش و جوانان در این پیام تاکید کرده است: بررسی اندیشه ها، سیر و سلوک زندگی حضرت امام خمینی(ره) برای جوانانی که زمان حیات بزرگ مرد قرن را درک نکرده اند، گام موثری جهت شناخت و باز شناسی ابعاد مختلف زندگی الهی، سیاسی امام عزیز است.

عباسی در این یپام خاطرنشان کرده است: به فرزندان عزیزم، جوانان شرکت کننده در این گردهمایی که منتخبان جوانان کشور هستند توصیه می کنم که آرمان های امام بزرگوار را مجدانه مطالعه نمایند و در راه پشتیبانی از ولی فقیه زمان، خلف صالح امام راحل حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) اهتمام ویژه داشته باشند.

دراین پیام آمده است: از همکاران ارجمند و دست اندرکاران برگزاری این گردهمایی در استان مرکزی و مدیران مرتبط در وزراتخانه تشکر و قدردانی می نمایم و توفیق روز افزون همگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

نخستین همایش جوانان نخبه و برگزیده تشکل های مردم نهاد کشوربا عنوان "مبشر صبح "از 12 خرداد ماه جاری به مدت سه روز با حضور 200 جوان نخبه، فرهیخته، ممتاز و برگزیده در شهرهای اراک، خمین و خنداب استان مرکزی برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این همایش از بیت قدیمی امام راحل در شهرستان خمین، مجتمع آب سنگین خنداب، حوزه علمیه امام خمینی (ره) و امامزادگان 72 تن شهر ساروق اراک دیدن می کنند.