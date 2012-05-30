  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

مرادی در گفتگو با مهر:

91 اثر به دبیرخانه سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی و تار ارسال شد

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری استان کردستان گفت: با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار 91 اثر به دبیرخانه ارسال شد.

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی در استان کردستان گفت: باتوجه به برگزاری موفقیت آمیز دو دوره برگزاری جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار و برای تعامل و برقراری مستمر ارتباط گروه های هنری استان با گروه های هنری استان های غرب کشور سومین جشنواره نمایشنامه خوانی  وتار در خرداد ماه 91 با حضور 9 استان ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، همدان، خوزستان، اردبیل و کردستان در سنندج برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تحکیم جنبه های مستقل هنر نمایشنامه خوانی و درعین حال، تقویت بنیان های فرهنگی تئاتر غرب کشور، معرفی و ارزیابی توانایی هنرمندان در قالب فن بیان اعلام کرد و گفت: 91 اثراز هنرمندان مناطق غرب کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی آثار 9 اثر برتر برای حضور در بخش پایانی معرفی می شوند.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان افزود: استان کرمانشاه با 30 اثر بیشترین و ایلام و لرستان بدون اثر کمترین تعداد آثار را برای شرکت در این جشنواره منطقه ای داشته اند.

وی افزود: همدان با 19 اثر، آذربایجان شرقی و غربی هرکدام  با پنج اثر، اردبیل با هفت اثر،  خوزستان با پنج اثر و استان کردستان با 20 در مجموع 91 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره را رقم زده اند.

مرادی در پایان افزود: نتیجه بازخوانی آثار ارسال شده و راه یافتگان بخش پایانی تا 10 خرداد ماه اعلام می شود و راه یافتگان به بخش نهایی جشنواره 30 و 31 خرداد ماه در سنندج به  اجراء نمایشنامه خوانی می پردازند. 

