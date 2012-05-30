91 اثر به دبیرخانه سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی و تار ارسال شد

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی در استان کردستان گفت: باتوجه به برگزاری موفقیت آمیز دو دوره برگزاری جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار و برای تعامل و برقراری مستمر ارتباط گروه های هنری استان با گروه های هنری استان های غرب کشور سومین جشنواره نمایشنامه خوانی وتار در خرداد ماه 91 با حضور 9 استان ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، همدان، خوزستان، اردبیل و کردستان در سنندج برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تحکیم جنبه های مستقل هنر نمایشنامه خوانی و درعین حال، تقویت بنیان های فرهنگی تئاتر غرب کشور، معرفی و ارزیابی توانایی هنرمندان در قالب فن بیان اعلام کرد و گفت: 91 اثراز هنرمندان مناطق غرب کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی آثار 9 اثر برتر برای حضور در بخش پایانی معرفی می شوند.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان افزود: استان کرمانشاه با 30 اثر بیشترین و ایلام و لرستان بدون اثر کمترین تعداد آثار را برای شرکت در این جشنواره منطقه ای داشته اند.

وی افزود: همدان با 19 اثر، آذربایجان شرقی و غربی هرکدام با پنج اثر، اردبیل با هفت اثر، خوزستان با پنج اثر و استان کردستان با 20 در مجموع 91 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره را رقم زده اند.

مرادی در پایان افزود: نتیجه بازخوانی آثار ارسال شده و راه یافتگان بخش پایانی تا 10 خرداد ماه اعلام می شود و راه یافتگان به بخش نهایی جشنواره 30 و 31 خرداد ماه در سنندج به اجراء نمایشنامه خوانی می پردازند.