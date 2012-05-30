باورهای جهاد و شهادت در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از طلاب نخبه و ایثارگر با تأکید بر تقویت باورهای اعتقادی و دینی جامعه ایثارگران و فرزندان آنان تصریح کرد: باید با افزایش فعالیتهای علمی، فرهنگی و مذهبی زمینه برای تقویت باورهای دینی این قشر عزیز جامعه فراهم و به تقویت این باورها بپردازیم.
وی حضور فعال طلاب و ایثارگران در عرصههای علمی و فرهنگی را مایه حفظ هویت و حیات نظام دانست و اضافه کرد: تشکیل جامعه ایثارگری و طلاب نخبه شاهد و ایثارگر در مجموعه حوزههای علمیه مایه امیدواری و مسرت دارد.
استاد برجسته حوزه علمیه با تاکید بر لزوم تقویت باورهای جهاد و شهادت در جامعه بیان داشت: ترویج و توسعه باورهای اعتقادی و ترویج روحیه ایثار در مردم ضروری و مایه هدایت جامعه است.
وی با اشاره به حضور دائمی روحانیت در عرصه دفاع از ارزشها و جهاد در عرصههای مختلف اضافه کرد: حضور روحانیت در شاخههای مختلف علمی، فرهنگی، جهادی مایه مباهات است و اگر با نیت قربت الی الله انجام شود مرضی رضای خداوند خواهد بود.
آیت الله صافی گلپایگانی در ادامه بر لزوم تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر حوزههای علمیه تاکید کرد و افزود: روحانیون با فضیلت میتوانند با سلاح ایمان و عمل، قلههای علم و فقاهت را فتح کنند و مایه عزت تشیع شوند.
وی با تاکید بر انجام خالصانه امور برای خداوند اظهار داشت: اگر در مسیر خدمت به مردم و دین خدا با نیت خالص حرکت کنیم در این راه خداوند و روح ائمه طاهرین(ع) نیز به ما کمک می رسانند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه زمین هیچگاه بدون حجت نیست و امام زمان(عج) حجت بر همه هستند اضافه کرد: اگر ما در مسیر خدمت به دین باشیم از حمایتهای حجت خدا بهره مند خواهیم بود.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان بر تقویت باورهای جهاد و شهادت در جامعه تأکید کرد و ترویج روحیه ایثار در بین مردم را باعث هدایت جامعه عنوان کرد.
