به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کرج که ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: در سال گذشته 26 میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی پیش بینی شد که شش میلیارد و 850 میلیون تومان آن به وسیله بانک ها پرداخت شده است.



مهدی ایران نژاد افزود: این میزان اعتبار برای هزار و 664 طرح از مجموع پنج هزار و 378 طرح معرفی شده، پرداخت شده است.



وی گفت: طی پنج ماهه اخیر برای اجرای طرح های مشاغل خانگی 26 درصد جذب شده و 30 درصد طرح ها نیز به اجرا درآمده است.

به گفته ایران نژاد همچنین پنج هزار و 800 نفر به صورت مستقیم مجوز کسب گرفتند و برای 15 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

فرماندار کرج تصریح کرد: اقدامات انجام گرفته دراین خصوص کافی نبوده و عملکرد مطلوب نیست.