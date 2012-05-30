  1. استانها
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

30 درصد طرح‌های مشاغال خانگی در کرج اجرایی شده است

کرج – خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: طی پنج ماهه اخیر از 26 میلیارد پیش بینی اعتبار ویژه مشاغل خانگی، شش میلیارد و 850 میلیون تومان آن به وسیله بانک‌ها جذب شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کرج که ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: در سال گذشته 26 میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی پیش بینی شد که شش میلیارد و 850 میلیون تومان آن به وسیله بانک ها پرداخت شده است.

مهدی ایران نژاد افزود: این میزان اعتبار برای هزار و 664 طرح از مجموع پنج هزار و 378 طرح معرفی شده، پرداخت شده است.

 وی گفت: طی پنج ماهه اخیر برای اجرای طرح های مشاغل خانگی 26 درصد جذب شده و 30 درصد طرح ها نیز به اجرا درآمده است.

به گفته ایران نژاد همچنین پنج هزار و 800 نفر به صورت مستقیم مجوز کسب گرفتند و برای 15 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

فرماندار کرج تصریح کرد: اقدامات انجام گرفته دراین خصوص کافی نبوده و عملکرد مطلوب نیست.

